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商务部：新能源汽车销量比2019年同期增长超七成

2021年04月15日16:26 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （赵竹青）15日，商务部召开例行发布会，发言人高峰介绍了今年第一季度我国汽车消费市场的情况。新车销量、汽车出口量、二手车交易量、报废机动车回收数量等指标均超过2019年同期水平，新能源汽车销量比2019年同期增长超七成。

具体来看，与2019年相比，新车销量小幅增长，其中新能源汽车增长超过七成。根据中国汽车工业协会的统计，一季度新车销量648.4万辆，同比增长75.6%，比2019年同期增长1.8%；其中新能源汽车销量51.5万辆，同比增长2.8倍，比2019年同期增长72.2%。

与2019年相比，汽车进口量持平，出口量增长超过七成。据中国海关统计，一季度汽车进口23.5万辆，同比增长17.9%，与2019年同期持平。汽车出口43万辆，同比增长88.1%，比2019年同期增长73.4%。

二手车交易量超过2019年逾两成。根据中国汽车流通协会的统计，一季度全国二手车交易量395.6万辆，同比增长97.2%，比2019年同期增长21.5%。

报废机动车回收数量超2019年近两成。据商务部统计，一季度全国机动车回收数量57.4万辆，同比增长86.2%，比2019年同期增长18.6%。

(责编：赵竹青、高雷)

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