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新华三CEO于英涛：向数字原生迈进 赋能产业数字化转型

人民网记者 毕磊
2021年04月15日16:59 | 来源：人民网
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“经过5年的布局与深耕，新华三集团完成了从硬件公司到‘智能硬件+软件+解决方案’的智能化转型，业务覆盖‘芯云网边端’，产品内生智能、全面云化，解决方案将集成智慧、全面赋能，为企业转型和产业升级搭建坚实智能底座。”近日，紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛在2021 NAVIGATE领航者峰会期间接受记者采访时表示，未来五年，新华三集团的目标是向千亿级企业进军。

2016年，于英涛出任新华三集团首席执行官，之后带领新华三集团实现了一次蜕变，促进体系融合，推动战略转型，使新华三集团成功实现从ICT基础设施提供商向数字化解决方案服务商的转变，业务取得爆发式增长，销售额达到四年前的166.8%，成为中国数字化产业的核心力量和龙头企业之一。

据悉，2020年，新华三集团营收继续保持两位数增长，利润也稳健提升。在企业级WLAN、软件定义网络、刀片服务器、网络管理软件、IT统一运维软件、分布式存储块存储等领域，新华三位居中国市场份额前列。与此同时，智慧类解决方案也在政府、医疗、教育、企业、交通、金融、广电、电力能源等百行百业实现了全面布局。

这几年，新华三集团坚持聚焦优势，以全栈式的数字化技术实力赋能百行百业的数字化转型，不断创新和演进“数字大脑”， 客户涉及政府、医疗、教育、制造业等多个行业。 “数字大脑”规模落地的同时，新华三集团具备了前瞻洞察能力：国家的治理与发展，企业的数字化变革，就是不断充分利用数字化技术，向“数字原生”迈进。

于英涛告诉记者，去年，新华三提出了“AI in ALL”智能战略，让新华三自身的产品和解决方案更智能，再通过智慧应用让客户的业务和运营更加智能。从客户价值层面来看，让企业更多业务场景能融入智能，让技术带来更大的投入产出比，拓展企业智能的宽度的同时也挖掘企业智能的深度。今年，为加速企业和组织向“数字原生”迈进，新华三发布“云智原生”战略，在 AI in ALL 智能战略的基础上，更强调了云在数字化创新中的作用；这也代表新战略含义更加广泛。针对云端布局，新华三集团从实践中探索出了云商业模式创新和价值创造的方法。2020年紫光云与智能事业群成立后，一直致力实现技术、品牌、市场与服务的四个统一，内部推动新华三、紫光云、紫光华智、紫光软件的整合，并发布一系列创新的产品和解决方案。

在峰会上，新华三集团发布了多款新品和解决方案。在云与智能平台层面，基于紫鸾平台和绿洲平台打造的紫光云3.0、云安全2.0全面推动客户以云与智能创新加速业务的稳健转型；在智能联接领域，基于自研NP的核心骨干路由器CR18000-16等助力打造极简、智能、融合、可信、超宽的新一代智能网络；在智慧计算和存储领域，采用第三代英特尔至强可扩展处理器的H3C?UniServer服务器家族、全闪X10000加持的统一存储数据解决方案；在智能终端领域，新华三更推出了云屏MagicHub以及由H3C商用笔记本、H3C商用台式机、H3C商用显示器等产品组成的新华三商用终端产品家族，全面布局“芯云网边端”综合解决方案。

针对为何进军PC领域，于英涛也说出了自己的想法。“智能终端可以扩展新华三‘芯云网边端’产品线，为客户提供一站式的服务。新华三的PC产品是聚焦于专业领域打造的PC产品，是基于新华三高饱和的研发投入、对市场的理解、对通信技术的理解打造出的产品。我们认为，To B、To G业务是新华三最大的强项，也是新华三的DNA，未来新华三仍然会聚焦在这个主航道上，努力成为这个市场上有力的竞争者。”对此，于英涛信心满满。“我们的目标是中国PC市场份额TOP3，相信实现这个目标的时间不会太长。”

于英涛指出，从“十三五”到“十四五”， 数字经济发展态势强劲，尤其在“十四五”规划中，数字经济已经上升到国家战略布局层面，这也是全球性且中国具备一定优势的新增长潜能。面向2021年，新华三将紧跟国家创新驱动发展步伐，合理规划在全国各地的产业布局，结合当地人才优势、供应链优势和产业优势，按照市场规律办事，讲常识合逻辑，遵循市场规律，在产业布局中保持战略定力，加速推动行业数字化转型和数字经济高速发展。 

(责编：孙红丽、高雷)

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