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万里春耕图——走进全国春耕备耕的壮美画卷

2021年04月15日18:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月15日电 题：万里春耕图——走进全国春耕备耕的壮美画卷

　　新华社记者

　　谷雨前后，种瓜点豆。春天是满怀希望的季节。农人在广袤田野辛勤耕耘，春耕备耕已从南向北进入高潮。华南的早稻、南方的油菜花、华北的小麦，已经纷纷绿的绿、黄的黄，展现出盎然的生机。

　　今年是“十四五”开局之年，全面推进乡村振兴要开好局、起好步，保障粮食安全对经济社会发展全局意义重大。从东北平原到西南山区，从东南沿海到西北高原，一幅春和景明的春耕画卷正在徐徐展开。

　　新气象——粮食安全抓得“很紧很紧”

　　河南省新蔡县，经过一个冬天，田里的麦子迸发出蓬勃的生命力。不到两个月时间，麦苗就从刚及脚踝的高度往上长了约半米，密密铺展开去，绿色一眼望不到边。

　　“今年春天气候潮湿，小麦容易得条锈病，俺们3月下旬早早就打了药，这会儿长得好着哩！”对于余店镇姜庙村的姜明阳和乡亲们来说，无人机已经成了喷洒农药的日常装备，“俺家500多亩地不到一天就能洒完，省时省力效果好。”

　　绿色是春耕的底色，人们抢抓农时，把希望播种在春天。

　　千里之外的洞庭湖平原，一片繁忙景象。抓早稻集中育秧、促进双季稻生产，是今年湖南春耕的重点。由于早稻育秧成本较高、受灾风险较大，一些农民种植意愿不高。对此，当地积极为小农户提供专业化集中育秧社会化服务。

　　在沅江市，7.2万亩早稻实行集中育秧，财政每亩补贴180元，委托专业人员在温室大棚育秧，提高秧苗成活率，降低农户成本。

　　同时，各地还组织、奖补代耕代种。据湘阴县鹤龙湖镇种粮大户汤井阳介绍，政府每亩补贴240元，由种植合作社来育秧、耕地、插秧，“这些重活完成后，再由农户接手管理，大大便利了农户。”

　　新起点，新气象。我国明确今年粮食产量稳定在13000亿斤以上，要求稳口粮、稳大豆、增玉米。为了把粮食生产抓得“很紧很紧”，实行粮食安全党政同责、完善种粮农民补贴政策和粮食主产区利益补偿机制。

　　农业农村部农情调度显示，截至15日，全国已春播粮食17.2%，进度同比快0.5个百分点。冬小麦、冬油菜种植面积分别比上年增加300多万亩、400万亩左右，多数地区长势好于上年。

　　新趋势——“黑科技”助力更优更强

　　近日，黑龙江多地迎来一场春雪，雪花飘飘洒洒，落在广袤的黑土地上，悄然融化。整地机械的犁铧划过沉睡一冬的土地，透出泥土的芬芳。

　　在北大荒集团洪河农场有限公司暗室叠盘育苗中心，农户们忙着放硬盘、装土、浇水，将叠盘放进暗室。

　　“暗室恒温恒湿，温度在30摄氏度至32摄氏度，经过48小时，水稻秧苗就达到立针期，比常规育苗提前7天以上出苗。”公司农业发展部负责人陈永生说。

　　农户刘运生今年准备种200亩水稻，采用了暗室叠盘育苗技术，看到育秧大棚里秧苗已长成绿油油的一片，心里挺踏实。

　　数据成为新农资，手机变成新农具……田野里的“黑科技”层出不穷，推动春耕备耕更优更强。

　　彩云之南，红土地上的果菜茶生产正忙。在昆明市富民县高原云果产业园现代化的大棚里，工人正查看草莓种苗长势，云南省农科院花卉研究所研究员阮继伟根据长势和气温，用手机调控温度、管理水肥。

　　“今年我们推广了200多万株草莓脱毒种源，持续开展引种评价、繁育和绿色栽培研究，使草莓外观更美、口感更好。”他说。

　　科技正在为农业各环节插上翅膀。聚焦高产优质环保方向育种，实施保护性耕作方式保护耕地，机械化贯穿种植全程，节水灌溉推动绿色发展，“云备耕”极大便利农民……最传统的产业，如今却“科技范儿”十足，成为保障大国粮仓和百姓餐桌的底气。

　　新状态——“三牛”精神引领不懈耕耘

　　海南三亚，白天气温已接近30摄氏度。在位于崖州区的河南省鹤壁市农科院南繁基地，85岁的玉米育种专家程相文天一亮就钻进绿油油的玉米地。他每天坚持下地，记录根系、叶片和果实长势，一待就是三四个小时，汗水常常浸透衣背。

　　田边的晒场上，前期收获的玉米种子堆成金灿灿的小山。他反复对比、确定育种材料，打算5月收完种子，回到河南在麦收后及时种下，希望早点选育出适合籽粒机械化收割的新品种。

　　年年到海南、一住就是半年，程相文已在这里度过了50多个春节。海南有独特的光热资源，能大大缩短农作物育种时间。每年有6000多名程相文这样的科研“候鸟”从事南繁育种，他们把汗水留在这里，把成果写在更辽阔的土地。

　　牛马年，好种田。放眼大江南北，从生产、科研到管理一线，处处能够感受到为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神。

　　育秧、田间除草、打地开田……在云南省蒙自市草坝镇，天气逐渐炎热，农妇们一早就戴着五颜六色的遮阳帽忙农事。

　　“我们正全力做好插秧准备工作。今年通过积极做好保粮宣传，一些蔬菜种植户也开始买稻种准备种稻谷。”前进村党总支书记姜森耀说，经过十多年发展，蒙自市草坝好吃米稻业产销专业合作社已成为当地一张名片，“种出好味道，是我们继续努力的方向。”

　　一分耕耘，一分收获。一幅壮美的万里春耕图，展现的是希望的田野、丰收的期待，更是人们用勤劳创造幸福的信心。（记者于文静、王建、李若琳、周楠、杨静、罗江）

(责编：胡永秋、牛镛)

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