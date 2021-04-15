博鳌亚洲论坛2021年年会线下参会人数与2019年持平
2021年04月15日18:48 | 来源：新华网
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新华社海口4月15日电 记者15日从海南省新闻办公室举办的发布会上获悉，截至目前，博鳌亚洲论坛2021年年会注册线下参会人数为4128人，与2019年相比基本持平。
海南省外事办公室主任王胜在发布会上表示，今年正值博鳌亚洲论坛成立20周年，本届年会将成为2021年全球首个以线下为主、线上为辅的大型国际会议。
据介绍，在年会线下参会代表中，有国内省部级（含央企）负责人约82人，来自35个国家的驻华使领馆官员约60人，中外企业领袖130余人，报名参会的媒体记者约1300人，包括来自15个国家的48家驻华媒体130人。
海南省卫生健康委员会副主任曾昭长在发布会上介绍说，海南省高度重视博鳌亚洲论坛2021年年会疫情防控工作。今年博鳌论坛年会将本着精准、温馨和无感三大原则开展疫情防控工作。所有参会人员需持72小时内核酸检测阴性证明入琼，在入琼口岸（美兰、凤凰、博鳌机场）再接受一次核酸检测。（记者陈子薇、任耀庭 周慧敏）
(责编：胡永秋、牛镛)
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