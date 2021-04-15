新华社福州4月15日电 题：一双运动鞋的“加速度”

新华社记者邰晓安

裁剪、压合、定型、检验……日前，傍晚时分，位于泉州丰泽区的匹克（中国）有限公司车间内工人们正忙碌生产，一双双加工好的运动鞋打包装箱后开始入库等待发货。

“产品出厂、入仓，晚上就能发出快递订单。全国的线上客户按距离远近，2-5天都可以收到快递包裹了。”匹克（中国）有限公司物流管理中心总监王琼介绍，匹克的海外出口业务遍及欧、美、亚、非、澳五大洲，在做好报关资料前提下，出口的商品一个工作日即可送达码头。

福建泉州是我国知名制造业生产基地，运动鞋是这里最具代表性的产业之一。泉厦高速在此穿城而过，从密集的车流量可以感受这里经济的活跃。

发展催生交通需求、交通带动经济发展。产业与交通的相互促进，在泉州的鞋业发展中有着鲜明体现。

“泉厦高速是沈海高速福建段最早建设的一条高速公路，也是福建省首条高速公路。”福建省厦门高速公路管理有限公司党委书记、董事长沈锦洪介绍说，从1997年底建成通车开始，泉厦高速车流量涨了8倍，2010年扩建为双向八车道，到2017年车流量再次超过设计流量。

泉州鞋业由此得到快速成长，由1998年的50亿元产业规模，发展到今天产值超千亿元的庞大产业集群。泉州市高速公路建设指挥部办公室副主任吴迎竑介绍，为适应经济社会发展需求，泉州市持续加大高速公路建设力度，目前已建成14条（段）高速公路，通车总里程680公里，高速公路密度约6公里/百平方公里，实现县（市）政府所在地15分钟以内、绝大多数乡镇半小时以内可上高速。

交通基础设施与产业的共同带动下，业态持续演进，泉州运动鞋的生产、流通进入“加速度”。

“匹克上世纪90年代创立时，最早是全国的客户自己来订货提货的。近年来，一些供应商开始提供从总部仓库直发门店的快运业务，可以更快地到达终端门店。在线上，原来5-7天的电商件，现在可以压缩到2-5天到达客户手中。”王琼说。

“现在很多泉州运动品牌开始和物流企业达成战略合作，采用‘极效前置’物流解决方案。”泉州顺丰运输有限公司公共事务部负责人柯建星说，工厂生产出来的产品直接存储到物流仓储中心，800公里以内的消费者可以实现“当天下单，隔天送达。”

以高速公路为“大动脉”，泉州与外界的通联更快捷、更密切、更广泛。

紧邻泉厦高速晋江出口的磁灶镇，交通区位优势对产业发展的作用进一步显现，近年来顺丰、京东、百世等多家物流企业纷纷布局，物流商贸产业快速崛起，成为当地新的经济增长点。

路网连接泉州、厦门、漳州，闽南“金三角”的融合发展不断提速。2020年，厦门港完成集装箱吞吐量1140.53万标箱，连续4年超千万标箱。其中，来自泉州的衣服鞋帽、电子产品、机械设备、家居建材等产品是重要的出口货源之一。

“不管是线下和线上业务，消费者都对运输的时效、便捷性提出了更高要求。国家高速公路路网建设，公路-铁路-航空的联动，对企业发展意义重大。”王琼说。

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