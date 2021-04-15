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大风沙尘怎么又来了？气象专家详解天气情形及成因

2021年04月15日20:07 | 来源：人民网
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4月15日16时许，北京CBD被沙尘“罩上”一层黄色滤镜。人民网记者 翁奇羽摄

4月15日16时许，北京CBD被沙尘“罩上”一层黄色滤镜。人民网记者 翁奇羽摄

4月15日16时许，北京CBD被沙尘“罩上”一层黄色滤镜。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京4月15日电 （记者余璐、实习生周洲）记者从中国气象局获悉，预计15日08时至16日08时，新疆东部和南疆盆地、青海西北部、甘肃中西部、内蒙古中西部、宁夏、陕西中北部、山西、北京、天津、河北、河南、山东中西部、安徽中北部、江苏北部等地将出现扬沙或浮尘天气，其中内蒙古中西部部分地区有沙尘暴。

此次沙尘天气呈现强度弱、风力强、移动速度快等特点

中央气象台首席预报员张涛表示，此次沙尘天气和3月份两次沙尘天气的沙源地都是蒙古国和我国内蒙古西部地区，发生的背景也都是由于蒙古气旋和冷高压天气系统导致。由于3月底至4月初蒙古国和我国内蒙古西部地区降水较常年偏多，加之气温偏高有利于植被生长，地表状况良好，所以此次沙尘过程的起沙量比之前两次沙尘过程要少。此次沙尘过程上游的沙尘含量约为3000微克每立方米，而3月15日沙尘过程沙尘含量超过10000微克每立方米，3月28日沙尘过程沙尘含量也达到6000微克每立方米。

由于冷空气比较强，阵风风力较大，此次沙尘过程向南传输的速度会更快、距离更远，导致长江以北大部地区都将出现沙尘天气，16日可能影响江南地区，但是越往南影响越弱，所以江南地区出现扬沙天气的可能性较低，PM10会显著升高，空气质量将受到影响。

“此次冷空气过程带来的大风天气是入春以来最强的，内蒙古中西部地区已经出现了大范围的10级以上阵风。4月15日午后，内蒙古中部、陕西北部、山西中北部、河北西北部、北京西北部等地的高海拔区域将出现大范围的10级以上阵风。需要注意防范大风和沙尘天气带来的不利影响。”张涛说。

雷雨、大风沙尘、降温接连影响华北东部

据了解，初春时节，冷暖空气不断“博弈”。受蒙古气旋和大风影响，内蒙古中部、山西中北部、河北西部出现沙尘，北京受上游沙尘输送影响出现沙尘天气，大部分地区能见度为2公里至5公里。目前北京大部分地区已出现4级左右偏北风、阵风8级左右，西部山区局地达9级至10级。下午北京大部分地区出现初雷和阵雨，其中怀柔、密云、顺义、平谷的山区局地降水较明显。截至16时30分，最大累计降水量11.4毫米（平谷北寨）。目前，北京处于雷电蓝色预警信号、大风黄色预警信号、沙尘蓝色预警信号和森林火险橙色预警中。

专家提醒,15日至17日连续3天风力较大，建议相关部门持续做好室外搭建物和广告牌加固、户外高空作业安全防护等工作，并加强城市和森林防火工作；15日空气质量较差，老人、儿童及患有呼吸道过敏性疾病的人群户外活动请注意做好防护；公众出行请注意防风、防雨、防雷电，防止高空坠物，重点地区需注意做好防雷电预防措施。

据了解，雷电是对流性天气的一种。当空气上冷下暖，上湿下干的时候会导致大气不稳定结构条件。春季白天太阳辐射强烈时，近地面空气不断加热上升，而近期冷空气活跃，当上层有冷空气渗透下沉时，易形成对流性天气。

(责编：孙红丽、高雷)

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