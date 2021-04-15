原标题：华为：与全球超700个城市达成数字化转型合作

在华为分析师大会期间,华为举办“共创行业新价值”主题峰会,与来自全球的400多名行业分析师、财经分析师、各行业意见领袖及媒体现场参会,分享了对行业趋势的洞察,解决方案在具体行业场景中的实践与探索,加速助力客户共创行业新价值。

华为企业BG副总裁陈帮华表示,行业数字化转型走向以支撑系统数字化、核心生产系统数字化为特征的中高级阶段。华为持续构建共生、共创、共享的数字生态,携手各类合作伙伴,以智能体为技术参考架构,打造场景化创新解决方案,支撑行业智能升级,助力各行各业向数字世界挖掘生存、探索和发展的力量。

华为企业业务在新环境下,加强打造场景化创新方案、构建共生共创共享的数字生态,助力各行各业向数字世界挖掘生存、探索和发展的力量。在本次分析师大会上,华为分享了在能源、交通、金融、教育和企业服务领域的数字化转型实践,进一步探讨如何通过ICT技术持续为客户创造价值,如何推动产业发展和生态建设实现合作共赢。

在能源领域,华为企业BG全球能源业务部常务副总裁卢永平在发言中表示,能源转型和数字化转型是明确的趋势和方向,数字化的本质是向数据要生产力。未来能源行业将沿着“一个目标,两个转型,三个助力,四个方向”的路径实现可持续高质量发展,即以净零碳排放为目标,助力全球企业实现能源转型与数字化转型,推动各国能源行业和企业通过两个转型实现“净零”目标,在全球范围内构建生态合作圈,并推动绿色低碳、科技创新、效率效益、国际合作等四项合作。

在交通领域,华为企业BG全球交通业务部全球航空首席数字专家卞家振认为,在后复苏阶段,航空业对数字化转型前所未有地重视,包括健康、安全、盈利和环境可持续性以及乘客期望的提高。通过领先的无线网络、云和机器智能等基础设施,航空业在满足更高需求的同时,也将变得更加绿色环保,这些都将助力2021年航空业的复苏。

在金融领域,华为企业BG全球金融业务部首席行业专家柳元鑫强调,随着客户和市场的变化,数字化已成为银行转型发展的必然路径。建设边端云协同体系,发挥数据和算法的价值,打造云端训练、边端推理的金融智能服务新模式,将是银行数字化转型的关键。

在教育领域,华为企业BG全球政府业务部首席数字化转型官Edwin Diender指出, ICT正在飞速转变教学和学习方式,不断推动终身化、个性化的教育。新型的数字化模式逐渐覆盖教室、实验室和办公室,知识随时随地触手可及。智慧教育的未来已经近在眼前。

在服务领域,华为企业BG数字化与技术服务部副总裁Hank Stokbroekx在发言中表示,数字化转型意味着利用技术提升客户体验和商业成果。这将是一个持续而长期的过程,技术的可靠性尤为关键。随着先进的技术逐渐进入生产系统,系统的复杂度和重要性也逐渐提升,运维运营流程需要高度自动化,以实现故障的预测与预防。

截至2020年底,全球已经有700多个城市、253家世界500强企业选择华为作为数字化转型的合作伙伴。

(责编：赵超、吕骞)