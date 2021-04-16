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一季度人民币贷款增加七点六七万亿元

更多信贷资源流向实体经济（新数据 新看点）

本报记者  吴秋余  巨云鹏
2021年04月16日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进广东省平远县东石镇凉庭村，农家屋顶上一排排错落有致的蓝色光伏板格外引人注目。“装这些不用自己掏一分钱，以后养老还多了份保障。”52岁的林金荣说，今年2月，自己通过梅州客家村镇银行贷款20万元安装光伏设备，发电收入足够还贷款，10年还清后，自己每年能增加收入近3万元。

　　光伏发电正成为农户增收新渠道，然而，一次性高额投入成了推广难题。在中国人民银行广州分行指导下，梅州市中心支行引导辖区金融机构推出“绿色光伏贷”，帮农户过上绿色低碳的好日子。

　　“十四五”开局之年，金融持续为高质量发展添动力。中国人民银行4月12日发布的数据显示：今年一季度，我国人民币贷款增加7.67万亿元，在去年高基数的基础上同比多增5741亿元，有力支持了实体经济发展。

　　——人民币贷款增加7.67万亿元的背后，是更多信贷资源流向实体经济。

　　浙江省温州市大柏山下，永嘉县柏润农业发展有限公司负责人陈柯相正在田间忙碌，“今年春天来得早，需要及时补给种子和肥料，资金周转对我们很重要。”

　　了解企业资金需求后，中国农业银行温州分行上门制定专项融资方案，200万元普惠贷款即时发放。“有了金融活水浇灌，永嘉特色生态农产品产业会发展得更好。”陈柯相说。

　　金融血脉畅通，实体经济才能枝繁叶茂。一季度，我国对实体经济发放人民币贷款同比多增6589亿元。“贷款平稳合理增长，有效满足了实体经济的需求。”人民银行货币政策司司长孙国峰说。

　　——人民币贷款增加7.67万亿元的背后，是金融对科技创新等重点领域的支持力度加大。

　　3万多平方米的物流转运仓库里，1000多台蓝色机器人穿梭奔忙，研发这些机器人的，是上海快仓智能科技有限公司。随着研发投入持续加大，这家企业已经研制出数十款物流转运机器人。“科技型企业轻资产、缺抵押，很难达到传统信贷要求。”公司资本市场总监章文杰说，今年初，建设银行上海分行主动找上门来，无抵押、低利率的3000万元“投贷联动”贷款，配合建行旗下信托公司股权投资款5000万元进入公司，为企业发展注入了强劲活力。

　　截至2月末，获得贷款支持的科技型中小企业达9.1万家，贷款余额9197亿元，比年初增长4.37%。

　　——人民币贷款增加7.67万亿元的背后，也是资金高效直达小微企业。

　　“国家的好政策真是小企业的及时雨。”浙江安吉斯诺尔精密器械有限公司负责人姚根法说，近期公司主要原材料价格上涨，一笔500万元贷款又将到期，在央行直达实体经济的货币政策工具激励下，安吉农商银行第一时间为企业办理了贷款延期还本付息，既保证了企业正常生产进度，又稳住了100多名员工就业。

　　2020年6月，人民银行创设两项直达实体经济货币政策工具，运用央行资金激励银行对小微企业贷款“应延尽延”，大幅增加信用贷款投放。今年3月，人民银行宣布进一步延长两项直达工具实施期限到今年年底。

　　孙国峰表示，人民银行将搞好跨周期政策设计，保持货币信贷合理增长，引导金融机构增强支持实体经济的连续性、稳定性、可持续性，为经济高质量发展提供适宜的货币金融环境。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月16日 01 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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