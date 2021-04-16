本报北京4月15日电 （记者王珂）商务部15日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，目前，即将在海南举办的首届中国国际消费品博览会相关的筹备工作总体进展顺利，招商招展基本完成，展览总面积约8万平方米。其中，国际展区约6万平方米，占75%，分为时尚生活、珠宝钻石等五大专业展区。参展企业648家，参展品牌1193个，来自69个国别和地区，瑞士将担任首届消博会的主宾国。国内展区约2万平方米，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团以及厦门、大连两个计划单列市共组成34个参展团，组织本地消费精品和老字号参展，参展企业超过800家。专业观众报名参会情况超过预期。展会期间，将举办新品发布、采购对接、行业推介等形式多样的配套活动。

高峰表示，现在距离消博会开幕还有20多天时间，商务部将继续与组委会成员单位一道，精益求精做好组展布展、重大活动、展会服务、配套活动、城市保障、疫情防控等各项工作，确保首届消博会圆满成功。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 04 版）

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