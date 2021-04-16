本报记者 王昊男

开放自动驾驶汽车高速测试、允许无人配送车获取路权上路运营、企业可开展基于收费的商业运营服务、支持智能网联汽车异地测试结果互认……4月13日，北京召开发布会宣布，“北京市智能网联汽车政策先行区”启动。

4月10日，北京市正式批复由北京市经信局和北京经济技术开发区联合制定的《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》，同意依托高级别自动驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区，发挥政策叠加效应，为企业在京发展营造良好的自动驾驶营商环境。政策先行区实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围，大兴国际机场以及京台高速、京津高速等6条环绕亦庄的高速和城市快速路段。

“实施方案涉及五大类任务措施和18项先行先试的重点工作。”北京经济技术开发区管委会副主任孔磊介绍，北京市将尝试安全员逐步撤出自动驾驶车辆，在无人化运营已经证明车辆比较安全、没有事故、满足一定标准的情况下，安全员先从驾驶位移到副驾驶位，再移到后排，最后撤出车辆。

截至目前，北京市自动驾驶开放测试道路有200条共计699.58公里，安全测试里程突破268万公里。孔磊介绍，政策先行区针对自动驾驶汽车高速公路管理难题，将就高速公路运行的能力评估方法、开放道路选取条件、运行管理的手段等内容开展研究，并联合交通管理部门，制定配套的监督和管理措施。“《实施方案》明确将在北京地区选取6条共143公里高速公路，根据具体情况逐步开放，为自动驾驶汽车创造规模化的高速公路测试环境，将加快高速公路干线物流等自动驾驶应用场景落地。”孔磊说。

北京市经信局副局长姜广智介绍，政策先行区是全国首个以管理政策创新为核心的先行区，系统构建了智能网联汽车道路测试、示范应用、商业运营服务以及路侧基础设施建设运营等政策体系。“此次《实施方案》提出，鼓励经过充分验证的智能网联汽车在政策先行区率先开展试运行及商业运营服务，覆盖自动驾驶出行服务、智能网联公交车、自动驾驶物流车、自主代客泊车等规模化试运行和商业运营服务，企业在商业运营过程中可提供收费服务。”姜广智说。

在无人配送车方面，政策先行区将制定无人配送车产品应用标准和管理办法，研究适用于无人配送车上路行驶的通行规则和交通管理模式，给予相应路权，建立无人配送车运行安全监管体系，解决无人配送车路权和上路管理问题。“未来还将采用逐步推进的方式，扩大其活动范围，衍生出零售、安防等新的应用场景，实现此类车辆的综合商业化应用，将有助于培育面向未来的‘无人经济’新产品新业态。”孔磊说。

据了解，政策先行区还将制定实施异地道路测试结果认定方法，为企业提供便利化措施，提高测试效率，降低测试成本。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 11 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)