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强农惠农举措力度不减，新品种新技术加快推广

政策到田头 种粮心劲足（田间追踪高质量·春耕探行）

本报记者  郁静娴  李晓晴
2021年04月16日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　“清明玉米谷雨花，谷子抢种至立夏。”4月的淮河平原，一株株麦苗迎风摇曳。“看天看地看苗情，返青追尿素，拔节追氮钾，孕穗补微肥。”“叶子竖起来，肥水刚刚好。”“小麦返青拔节以后，务必做好一喷三防……”这几天，安徽凤台县店集村微信群里的服务信息“嘀嘀”地响个不停。

　　当前，南方早稻进入栽插高峰，北方冬小麦处于拔节孕穗阶段，各地春耕生产掀起热潮。今年粮食生产形势如何，农资、农机备得怎样，记者走进田间地头进行了调查。

　　稳面积、稳产量，种粮农民吃上定心丸

　　“政策给力，大伙儿吃了定心丸，种粮底气越来越足！”凤台县沿淝糯米专业合作社理事长陈宏斌感慨，今年的好政策密集出台——籼稻和小麦最低收购价每斤提高1分钱，玉米、大豆生产者补贴政策保持稳定，粮食作物完全成本保险、收入保险试点扩大……

　　目前，合作社种了800多亩优质冬小麦，中籼稻进入备土育秧阶段，面积比上一年扩大了1000亩。“整个4月，麦稻两头要兼顾好。管好小麦，亩产能增加两三百斤，给水稻配好营养土，为秋收打牢基础。”踩准生产节奏，陈宏斌和社员们干劲十足。

　　“一年之计在于春，要出实招，确保全县粮食面积、产量只增不减。”凤台县农业农村局农业科科长刘胜强介绍，今年春耕期间，县里利用闲置地和撂荒地，组织农技人员送技术下田，提升粮食产能，落实好农机购置补贴等惠农政策，提高农民种粮积极性。眼下，全县小麦种植面积稳定在69万亩。

　　农业农村部最新农情调度显示，全国春播粮食已播12.5%，进度同比持平。其中，春玉米已播9.3%，薯类已播38%，南方早稻已育秧81%、已播栽40.4%。此外，全国中稻育秧已达23.9%。

　　随着气温回升，春季田管进入关键时期。据全国农作物病虫害测报网监测和专家会商分析，受多因素影响，今年小麦、水稻、玉米等粮食作物病虫害防治形势严峻。

　　凤台县利用大数据监控平台助力“虫口夺粮”。“病虫害信息通过无线传输，自动上传至数据库，农技人员可以系统分析，指导科学用药，规范田间作业。”县植保站站长蔡广成说，这一智能化植保模式，能确保“镇不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏地”。

　　目前，湖北、陕西、河南、四川等地已累计实施小麦条锈病防治面积1725万亩次，云南、广东、广西等省份累计实施草地贪夜蛾防治面积105万亩次，做到应防尽防。

　　增品种、优结构，供给侧结构性改革提质增效

　　“今年种什么？”农业供给侧结构性改革深入推进，让这个老问题有了新答案。

　　“市场缺什么，咱就种什么。”山东德州市陵城区丰润家庭农场负责人王文昌坦言。春节前，他流转的1080亩地就做好了规划——100亩开展小麦品种试验，剩下的900多亩种优质小麦、优质玉米和花生。

　　“规模上去了，更要讲究品质。现在地里种的小麦是济麦22，这个品种产量稳定、抗病性强，跟省农科院签了订单协议，每斤收购价能高1毛钱。”王文昌说，“别小看这100亩试验田，每年二三十个品种精耕细作，能帮我们筛选出适销对路的好品种。”

　　农业种为先。陵城区农业农村局种植业管理股股长张照坤介绍，为了提高作物良种覆盖率，去年区里利用第二批国家区域性良种繁育基地奖励资金，建成1.5万亩规模化小麦良种繁育基地，收获后给全区统一供种，对种子的纯度、净度、水分等指标严格把关。

　　在德州市，农作物良种已全面推广应用。其中小麦、玉米优质高产主推品种，占到全市种植面积的80%以上。

　　品种提上去，结构优起来。农业农村部明确提出，全年粮食生产要实现“两稳一增”，即稳口粮、稳大豆、增玉米，预计在东北地区和黄淮海增加玉米面积1000万亩以上。根据各地种子市场反馈，东北农户购买玉米种子增多，黄淮海夏玉米种子需求量总体稳定，玉米品种需求结构更加优化，高产、抗倒、适宜机收的品种受到市场追捧。

　　看准市场走势，王文昌结构调整思路清晰：“去年玉米种了800亩，今年打算扩种到1000亩，4月底给玉米配底肥，播种面积得早早敲定。”在陵城区，伴随饲料需求增长，玉米价格呈恢复性上涨，每斤收购价达到1.43元左右。

　　延伸产业链，种养加结合成趋势。王文昌介绍，合作社肉牛养殖场已经投产，初步实现了“秸秆变饲草、牛粪变肥料”的良性循环，再加上测土配方施肥方案，有效改良了土壤肥力。种植的花生、大豆加工成食用油和五谷杂粮，通过电商平台销售，去年合作社销售额达到50多万元。

　　技术新、项目全，粮食生产性服务有保障

　　广东省开平市水口镇黎村的田里，机声隆隆。几台履带式旋耕机在田里耕作，一架农用无人机在低空作业。

　　“过去旱地里打田用手扶拖拉机，一天顶多干三四亩。现在用旋耕机，一天轻轻松松作业七八十亩，无人机直播一小时就扫完100亩。”开平市群峰合作社负责人区瑞华说。凭借先进的机械化设备，过去备耕两个月都干不完的活，现在10多天就能全部完成，而且人工成本降到原来的50%。

　　物联网、遥感技术等农业新技术，成了农民春耕春管的好助手。“看苗情、查虫害，过去全靠地里转悠，有了遥感监测，不但能随时知道900亩地里的风吹草动，还能获取定制化解决方案。”山东商河县孙集镇袁窦村种粮大户王瑞珍打开手机上的智农客户端，“点击‘长势诊断’，红色表示苗弱；点击‘冠层含水’，深黄色表示缺水，作物长势一目了然。”

　　为王瑞珍提供技术服务的中化MAP（商河）服务中心负责人杨宠巍介绍，通过线上智农系统遥感监测及线下实地巡查，发现农户地块存在的问题，给出定制化解决方案，“比如，对发生根部病害的地块，我们会建议农户着重进行杀菌喷雾作业，避免病害蔓延，同时喷施叶面肥，促进弱苗转壮，增加有效穗，从而保证产量。”

　　据农业农村部预计，今春全国有超过2200万台（套）农机具投入农业生产。统计显示，全国各地已完成机手和修理工培训248.6万人次。

　　春耕期间，千村万户的生产需求如何满足？90多万家农业社会化服务组织正在田间大显身手。

　　“我们为当地农户的稻田提供统防统治、统配统施服务，春耕期间指导农民使用拌种剂防止烂秧，插秧之前打上送嫁药，预防病虫害等。”广东省台山市江门天禾农业服务公司副总经理黄昭沛介绍，今年公司还在周边乡镇探索水稻种植全程托管服务，为农户提供“犁田、耙田、插秧、除草、施肥、杀螺、病虫害防治、收割”一条龙服务。

　　专业的社会化服务，让田野绿意更浓了。“现在种田轻松多了，环境也变好了！”台山市永晖水稻种植专业合作社理事长冯承志感叹，地头随意丢弃的农药瓶不见了，田里还有了鱼。

　　农业农村部农村合作经济指导司社会化服务处处长李琳介绍，为适应产业结构调整和全产业链发展趋势，目前各地的生产托管服务正逐步向果菜茶等经济作物拓展，由产中向产前、产后环节延伸，不断提高农资供应、集中育秧、烘干、仓储、保险、冷链等环节的社会化服务水平，让更多小农户进入现代农业发展轨道。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月16日 18 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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