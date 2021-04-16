杜季哲

太行山麓，草木青青，如诗如画的风光定格在河南焦作山阳区巡返村。“依托好风景，村里邀请专家，挖掘旅游资源，改善人居环境，完善基础设施，让村民吃上‘旅游饭’。”巡返村村支书赵福运说。

为了让好风景变成好前景，巡返村推进农村人居环境改造，实施清除垃圾、改厕、改水、改气。如今，巡返村一条条村道笔直整洁、房前屋后花草成荫，村容村貌焕然一新，村民的幸福感满满。

赵福运介绍，现在村里环境好了，发展旅游更有底气了。在政策支持下，村里大力推动景区建设，在老村址上建成了集园林观光、休闲游乐等功能为一体的度假区，让游客可赏可游。

近些年，焦作市深入挖掘资源潜力，提升乡村旅游品质，整合包括巡返村在内的旅游资源，通过规划策划、基础设施、环境整治、产业提升等，打造乡村全域旅游，让一个个美丽乡村串珠成线。接下来，焦作将推进“景区+农家”“生态+文化”“农庄+游购”等多种乡村旅游发展模式，打造精品线路，让乡村旅游不断壮大村集体经济，成为广大农村的致富产业。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 18 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)