本报记者 王俊岭

四月十五日，广州轻出集团股份有限公司工作人员在广交会上直播推介公司产品。

新华社发

在第一百二十九届广交会上，来自贵州省榕江县的一家企业营销人员展示参展的藤编产品。

王炳真摄（人民视觉）

4月15日，第129届广交会在“云”端开幕，会期十天。据了解，本届广交会按照电子家电、机械、建材、日用消费品、家居装饰品、纺织服装等16大类商品设置50个展区，展位总数约6万个，境内外参展企业近2.6万家。参展企业通过图文、视频、3D、VR等多种形式展示，为全球采购商呈现一场经贸合作的盛宴。

2.6万家——

三度“登云”人气旺

受新冠肺炎疫情影响，第129届广交会继续在“云”端举办。在本届广交会官网试运行的首日，河北优耐德节能科技有限公司运营经理孙学就进行了一场直播试录，为公司在广交会正式开幕后的第一场直播早早做起了准备。今年他们带来了两款主打产品——爆款天花板以及自主研发的纯环保、无甲醛高端玻璃棉。

孙学连续参加了三届“云上”广交会。令孙学印象最深的，就是广交会主办方为帮助企业适应“云上”参展做出的努力。“几乎是手把手地教会我们熟练进行视频操作，更好地通过VR等技术手段展示产品，帮我们有效对接到了东南亚、中东、南美等地的众多客户！”孙学说。

瑞典采购商西蒙·博格是一名“老广交”了。据他介绍，自己的公司主要采购日用消费品。随着当地日用消费品需求增加，采购量也不断扩大，广交会是其采购商品的重要平台。“广交会上的商品琳琅满目，质量好、性价比高，每年我都会来寻找新产品和新供应商。就算是在网上举办，我依然能够通过广交会的云展厅和直播间找到中国企业的最新研发产品。”博格说，来中国做生意、购买优质的中国商品，首选广交会。

“本届广交会官网平台功能不断优化完善，从平面式浏览转为交互式沟通，给观众带来3D立体式的视觉体验。尤其是借助越来越顺畅的云展厅直播营销功能，参展商能够全方位展示产品，通过直播平台与采购商快捷互动，这样可以提高成交率。”山东恩来得实业有限公司外贸部负责人刘晓薇说。

270万件——

展品数量创新高

一个成功的展会，不仅要有人气，更要有亮眼的好货。从电力设备，到汽车配件，从现代铝制高档推车，到台式无线充电器……截至目前，参展企业共上传产品超过270万件，较上届总量增加23万件，创下了历史新高。其中，新产品约82万件，比上届增加9万件，众多全球首发、广交会首展产品集中亮相。

广州纺织品进出口集团有限公司是广交会的常客。该公司有关负责人表示，本届广交会上，企业重点突出休闲、居家，设计了近400款新品，包括牛仔服装、时尚女装、童装等公司拳头产品，已经全部成功入选线上广交会新品发布活动。

再比如，主营电池制造的虎头电池集团股份有限公司在本届广交会上带来了六大自主品牌产品，涵盖干电池、蓄电池、聚合物、照明灯具等电光源产业板块。该公司负责人表示，从目前来看，本届广交会的网上流量比上届要大，这种积极信号给参展商带来了更多信心。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵表示，本届广交会组织20个交易团、40个展区的85家龙头企业，举行包括电子家电、日用消费品和服装等产品的137场新品发布。这一过程中，新技术将更多用于新品展示。“参展企业通过图文、视频、3D、VR展示优质产品，其中虚拟展厅2600个，线上展示形式更加多样，提升采购商观展体验。”徐兵说。

300多场——

服务保障力度大

在琶洲展馆的一间会议室里，记者看到中国对外贸易中心（集团）信息化部经理胡小平正同十几个同事围坐在一起，边看投影仪边商量工作分工。“我们要落实好内部沟通机制，确保软硬件系统出现问题时能第一时间处理。”胡小平说，他们最主要的任务是确保本届广交会线上系统时刻保持流畅运行。

“在总结前两届网上举办经验的基础上，本届广交会以更好实现‘进得去、找得到、谈得起来’为目标，进一步优化了广交会网上平台，便利供采双方对接洽谈。”徐兵表示，本届广交会组织来自法国、韩国、荷兰等12个国家和地区的近90家专业设计机构，线上展示与线下活动相结合，提供全天候的展示和交流对接平台。针对不同的采购商群体，多语种组织300多场指导培训。

大韩贸易投资振兴公社广州韩国贸易馆馆长黄在元十分关注广交会后续展馆的建设情况。他告诉记者，在建的广交会展馆四期就在韩国贸易馆旁边，项目建成后，希望能介绍更多韩国企业来广交会采购、合作。“广交会服务周到，影响力大，是个非常高效的平台。参加广交会，意义不仅限于中韩商品的采购，还可以在这里接触各国的企业和客商，特别是与处于产业链上下游不同位置的企业互通有无，可以收获更多的合作机会。”黄在元说。

(责编：岳弘彬、程宏毅)