本报记者 彭训文

4月13日，X9041次中欧班列（西安）在西安国际港站准备出发开往哈萨克斯坦。

新华社记者 李一博摄

某商家店员在江苏省连云港自贸区跨境电商体验中心通过网络直播推介商品。

王 春摄（人民图片）

消费者在中欧班列进口保税商品门店选购商品。

胡国林摄（人民图片）

中国的茶叶、电视，卢旺达的咖啡、辣椒，泰国的香米、榴莲，马来西亚的白咖啡、燕窝……在电商平台下单，不用多久，您购买的中外好物就能送到家。随着“丝路电商”建设不断推进，很多中外消费者体验到了“在家购全球”的便利。目前，中国已经与五大洲22个国家建立了双边电子商务合作机制。专家认为，“丝路电商”正成为“一带一路”建设中颇具发展潜力的经贸合作新引擎。

消费者“在家购全球”

不久前，比利时根特大学学生马修·范德勒通过一个跨境电商平台，购买了一辆中国凤凰牌自行车。外观时尚、性价比高，是他选择这个品牌的重要原因。

防疫期间，很多欧洲民众正用骑行替代以往搭乘火车的通勤方式。而早已入驻跨境电商平台的中国自行车品牌占得先机。

不仅外国消费者开始爱“海淘”，中国消费者购买进口商品的热情也不断高涨。乌鲁木齐市居民陈婷婷已习惯在一家跨境电商平台上购买进口化妆品。“平台上都是正品大牌，还能在一两天就收到货，很便捷。”打开该平台的微信小程序，可看到页面展示着数千种跨境商品，还有多种新疆特色产品。

中外消费者实现“在家购全球”，源于“丝路电商”的快速发展。近年来，“一带一路”参与国家不断加强在电子商务领域的政策沟通和协调。商务部数据显示，“丝路电商”伙伴国已经扩大到22个。企查查数据显示，目前中国在业或存续的跨境电商企业2.6万个。2020年新注册量5688个，其中“一带一路”参与省市的注册量达3130个。

“‘丝路电商’的繁荣，是‘一带一路’参与国积极合作共赢的成果。”中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文在接受记者采访时表示，一是随着参与建设数字丝绸之路的国家越来越多、数字化基础设施不断完善，各参与国获得了实实在在的发展红利，推动“丝路电商”国际合作不断深化。二是中外电商平台实现了“线上”互动、以中欧班列为代表的高效物流运力与国内外各地“一带一路”园区的“线下”相连，共同促进了“丝路电商”的良性发展。三是中国国内产业结构转型升级和“新基建”提速，推动各地形成各具特色的国际化产业体系，推动“丝路电商”建设全面开花。

企业加快“走出去”步伐

防疫期间，依靠“丝路电商”，很多中国品牌在“一带一路”参与国的知名度得到提升。

主营时尚女装的中国跨境电商品牌希音就是其中一例。在希音欧美版网站上，折扣诱人、款式时髦、品类齐全等特色让该品牌很快受到国外年轻女性青睐。一名法国消费者在该品牌的社交媒体账号上留言说，每次有“网红”推荐产品她都会看，而且还会花几小时浏览网站，每次购物都有“停不下来”的感觉。

业内人士表示，中国零售商更了解如何成功使用线上商店，以合适的价格和适当的内容为客户量身定制产品。很多没有门店、完全依靠线上销售的中国品牌，充分发挥生产快、样式新、发货效率高等电商平台优势，正建立起一条从设计到交付、全方位覆盖的强大供应链体系。

越来越多中小企业借助跨境电商平台，步入“丝路电商”赛道。受疫情影响，家具企业广东东莞鼎致家具有限公司2020年初曾面临线下客户几乎全部停止下单的局面。为应对危机，公司加大在跨境电商平台店铺的投入，并通过直播带货、3D看场、视频探场等方式，获得了很多来自“一带一路”沿线国家和地区的新客户，接单量同比增长68%，交易额增长326%。该公司业务经理程兵表示，公司将继续深耕“丝路电商”，用好跨境电商平台店铺，加快“走出去”。

近年来，京东、苏宁、腾讯等中国电商平台发力海外市场。数据显示，俄罗斯跨境网购业务中，中国电商企业已占半壁江山；在东南亚排名前列的电商平台中，中国企业表现抢眼。

“数字丝路”将越走越宽

一列满载家具、汽车配件和日用百货的中欧班列，近日从江西赣州国际陆港前往匈牙利等国。今年已5次通过中欧班列发货的江西大世界家居有限公司负责人胡道凤说：“以前赣州没有跨境电商通关通道，我们得去深圳申报出口。现在，家门口的赣州国际陆港就能实现通关，中欧班列直接将货物运到国外园区海外仓。”

今年初，中国（赣州）跨境电子商务综合试验区将与匈牙利中欧商贸物流合作园区签署“双区联动”合作协议，未来3年将实现赣州至布达佩斯往返中欧班列合计1000列、进出口集装箱8.8万标箱的目标。江西省政府提出，力争用3到5年时间，将赣州打造成为全球“丝路电商”综合服务枢纽。

随着各地深度融入“一带一路”建设，尤其受疫情等因素影响，各地“丝路电商”建设不断提速。甘肃省政府提出，经过3到5年的改革试验，力争把天水综合试验区建成以“跨境电子商务+特色产品+综合服务”为主要特征的“丝路电商”通道节点城市。作为传统农业大省的河南，借助“丝路电商”机遇，大批工农业产品源源不断地卖向全球。陕西和西南地区一些省市正积极发展面向海外的云服务、动画产业、软件服务业、制造业、物联网产业等。

商务部办公厅日前发布《关于加快数字商务建设 服务构建新发展格局的通知》，“丝路电商”行动被列为数字商务建设的五大行动之一。商务部将推动地方参与国际合作，鼓励各地制定实施“丝路电商”地区合作规划、建立专项工作机制、将相关工作纳入省部合作范畴等。

专家认为，要继续推动“丝路电商”走深走实，“一带一路”相关国家应在关、检、税、汇等方面缩减限制条款，建立健全电子商务在数据流动、争端解决等方面的国际规则，并加快各国在一体化、高效率、低成本通道方面的建设，进一步深化互利互惠的合作机制。

王文建议，“一带一路”相关国家应通过积极沟通协商，妥善解决面临的电商技术、法律规则、物流网络衔接等问题；同时引导社会团体、商业实体积极并规范地参与“丝路电商”建设。

(责编：岳弘彬、程宏毅)