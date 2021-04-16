人民网北京4月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“深海一号”气田“中国海油”）获悉，我国首个千亿立方米自营深水大气田15日完成全部开发井的钻完井作业，为气田顺利投产奠定基础，再次验证了我国自主掌握的全套深水油气田开发钻完井技术体系的先进性和可靠性，我国已具备深水、超深水海域的油气勘探开发能力。

“深海一号”气田钻井作业。中国海油供图

“深海一号”气田位于距海南岛150公里的琼东南盆地，于2014年由中国海油勘探发现，探明天然气储量超千亿立方米，最大水深超过1500米，最大井深达4000米以上，是我国自主发现的平均水深最深、勘探开发难度最大的海上深水气田。

记者了解到，“深海一号”气田采用“半潜式生产平台+水下生产系统”模式开发，在东西跨度超过50公里的7个深水井区共部署11口开发井，面临作业水深大、井区状况差异大、极端天气频发等诸多挑战。

“钻完井作业的完成，是气田投产的关键环节，我们从深海地层找到油气并建立起输送通道，来自深海的清洁能源才能输送到千家万户。”中国海油“深海一号”气田开发钻完井项目负责人刘和兴告诉记者。

“深海一号”气田深水水下采气树下放作业。中国海油供图

据刘和兴介绍，完成此项作业，需要将钻杆下入到1500米水深海域，并精准进入安装在海底的直径不到半米的水下井口。钻遇地层后，还要全面考虑钻井作业过程中可能遭遇的地层高温高压极端情况，严防井喷、井漏等事故发生，控制钻头按照预定轨迹顺利抵达地层间的油气存储区域。

为此，中国海油项目团队统筹科研力量进行集中攻关，自主研发了表层规模化建井技术、上下部一体化完井等13项关键技术，创新应用了10项作业模式，填补了我国在深水探井转开发井、深水智能采气树应用、深水智能完井等多项作业记录的空白，使项目运行效率提升了30%，天然气产量较设计提高了20%。

目前，“深海一号”气田生产管线已经与环海南岛海底清洁能源供应网络连接。气田投产后，将成为保障海南自由贸易港和粤港澳大湾区建设能源供给的主力气田，每年将为粤港琼等地稳定供气30亿立方米。

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