人民网北京4月16日电 （记者杜燕飞）智能电动汽车出行正在形成新生态。“‘十四五’期间，中国石化将规划布局5000座充换电站。”中国石化董事长、党组书记张玉卓15日在全智能充电站——中国石化朝英站投运仪式上表示，目前，中国石化正加快从传统油品销售向“油气氢电非”综合能源服务商转型，注重发展换电站和大功率直流快充等新业务，为我国电动汽车的发展提供坚强保障。

全智能换电站——中国石化朝英站。中国石化供图

中国石化朝英站，占地面积60平方米，具有自动停泊、自动换电、便捷高效等特点，用户无需下车，在车内一键即可完成泊车换电业务。

“该换电站采用蔚来自主研发的二代换电站技术，拥有电池储量13块，单次换电时间为4分30秒，单日可提供换电服务最多312次，有效提升了用户换电体验。”蔚来汽车副总裁沈斐说。

活动现场，中国石化与蔚来汽车签署战略合作协议，双方将在充换电布局、新材料及智能载具等领域展开合作，共同推动我国新能源汽车发展。

同日，中国石化还与奥动新能源签署战略合作协议，双方将结合各自技术及特长，研究探索推动智能充电等全场景商业应用模式，在电动汽车充换电相关研发建设和推广应用上开展务实合作。

记者了解到，目前电动汽车的充电模式以居民自有充电桩的分散式补电为主。随着电动汽车保有量不断攀升与车位稀缺性的矛盾日益显现，本着充分利用电能的原则，充电模式将逐步向快充和换电模式为主的集中式补电转变。

中国石化新闻发言人吕大鹏表示，电动汽车和充换电站之间的关系，目前处在一种是鸡生蛋、蛋生鸡的胶着状态。做电动车的企业希望先发展充换电站，做充换电站的企业希望电动车能先发展起来。中国石化承诺到2025年充换电站达到5000座，这将推动我国电动汽车产业快速发展。

(责编：崔元苑、高雷)