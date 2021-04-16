人民网北京4月16日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，4月15日，农业农村部在重庆奉节举办2021中国美丽乡村休闲旅游行（春季）推介活动，现场发布湖北省武汉市黄陂区烂漫春花之旅等55条春季精品线路，以及四川省长宁县蜀南花海等176个精品景点。

湖北省武汉市黄陂区大余湾风景区。（来源：农业农村部网站）

据了解，“十三五”期间，休闲农业快速发展，发挥了拓展乡村多种功能、拓展产业增值增效的作用。2020年，尽管受到新冠肺炎疫情冲击影响，休闲农业仍实现营业收入6000亿元，显示出较强发展韧劲。随着乡村振兴全面推进，休闲农业迎来前所未有的新机遇。

浙江省衢州市开化县音坑乡下淤村风景。（来源：农业农村部网站）

本次活动通过现场推介的形式，从体现乡村田园美景、传承乡村农耕文化、展现乡村富民成效、展示乡村民族风情等方面推出一批乡村休闲农业精品景点线路，以农旅文融合发展推动乡村振兴。如上海崇明“花开中国梦·生态崇明之旅”借助第十届中国花博会节庆活动，吸引市民登崇明岛；湖北枝江百里洲依托传统稻作文化，打造农耕体验园；浙江开化钱江源诗画风光带以赏油菜花、品明前茶、游钱江源为主题，同时发展蜜蜂产业，把花事经济与蜂产业发展相结合，带动增收等。

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(责编：李源、高雷)