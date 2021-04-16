人民网北京4月16日电 （记者李楠桦）15日，国新办举行服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见国务院政策例行吹风会。市场监管总局认证监管司司长刘卫军在发布会上透露，市场监管总局将根据反垄断法的规定，加大重大案件的查办力度，充分发挥典型案件的引领示范指导作用。

“市场体系的核心在于公平竞争，反垄断法是维护社会主义市场经济秩序的基本法律。”刘卫军表示，服务“六稳”“六保”，进一步做好“放管服”改革有关工作，都离不开统一开放、竞争有序的市场体系。

刘卫军介绍，2020年，市场监管总局积极回应社会强烈关切，把维护促进市场公平竞争作为市场监管的重要着力点，不断加大反垄断执法的力度，鲜明释放了无论线上线下都不能成为反垄断法外之地的强烈信号，有效预防和制止了垄断的行为，保护了市场的公平竞争，维护了消费者的利益和社会的公共利益，促进了社会主义市场经济健康发展。

刘卫军指出，市场监管总局将充分发挥典型案件的引领示范指导作用，满足广大经营者对公平竞争环境的期望，切实保护广大消费者的切身利益，进一步提升反垄断监管的能力和水平，健全反垄断的治理体系，增强反垄断的治理能力，增强监管的权威性。

(责编：李楠桦、高雷)