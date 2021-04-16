市场监管总局：将加大反垄断重大案件的查办力度
2021年04月16日09:06 | 来源：人民网
小字号
人民网北京4月16日电 （记者李楠桦）15日，国新办举行服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见国务院政策例行吹风会。市场监管总局认证监管司司长刘卫军在发布会上透露，市场监管总局将根据反垄断法的规定，加大重大案件的查办力度，充分发挥典型案件的引领示范指导作用。
“市场体系的核心在于公平竞争，反垄断法是维护社会主义市场经济秩序的基本法律。”刘卫军表示，服务“六稳”“六保”，进一步做好“放管服”改革有关工作，都离不开统一开放、竞争有序的市场体系。
刘卫军介绍，2020年，市场监管总局积极回应社会强烈关切，把维护促进市场公平竞争作为市场监管的重要着力点，不断加大反垄断执法的力度，鲜明释放了无论线上线下都不能成为反垄断法外之地的强烈信号，有效预防和制止了垄断的行为，保护了市场的公平竞争，维护了消费者的利益和社会的公共利益，促进了社会主义市场经济健康发展。
刘卫军指出，市场监管总局将充分发挥典型案件的引领示范指导作用，满足广大经营者对公平竞争环境的期望，切实保护广大消费者的切身利益，进一步提升反垄断监管的能力和水平，健全反垄断的治理体系，增强反垄断的治理能力，增强监管的权威性。
(责编：李楠桦、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 北京区域管制中心扩容席位 为民航空域改革提供技术支撑
- 人民网北京4月16日电 （记者乔雪峰）4月15日凌晨，华北空管局对北京区域管制中心（以下简称“北京区管中心”）进行雷达管制席位扩容，北京区管中心将新增23个雷达管制席位，共计64个雷达管制席位。 据了解，此举是华北空管局保障大兴机场顺利运行的又一重要技术手段，据预测，席位扩容后北京区域管制中心将能满足华北地区至2025年的飞行量需求，新增席位中已有8个席位投入运行。…
相关新闻
- 评论
- 关注