人民网北京4月16日电 （记者乔雪峰）4月15日凌晨，华北空管局对北京区域管制中心（以下简称“北京区管中心”）进行雷达管制席位扩容，北京区管中心将新增23个雷达管制席位，共计64个雷达管制席位。

据了解，此举是华北空管局保障大兴机场顺利运行的又一重要技术手段，据预测，席位扩容后北京区域管制中心将能满足华北地区至2025年的飞行量需求，新增席位中已有8个席位投入运行。

华北空管局副局长谢玉兰告诉记者，席位扩容是在技术保障层面，为保障整个华北地区航班运行，以及远期规划发展所进行的一项重要工作。当前可以满足北京“一市两场”运行的需要，长期可以为我国民航空域改革提供有力的技术支撑，具有十分重要的意义。

据谢玉兰介绍，北京区管中心是我国民航空管系统三大区域管制中心中第一个投入运行的，于2004年12月19日正式投入运行，建成时共有32个雷达管制席位、10个管制扇区。数据显示，2004年北京区管中心共保障各类飞行411458架次。2015年保障1583229架次、2016年保障1723317架次、2017年保障1874577架次、2018年保障2016197架次，2019年保障各类飞行2141450架次，全国占比14.24%，华北地区航班量长时间呈现快速增长态势。“北京区管中心的建设和发展，对整个华北地区航班运行起着关键的作用，是全国民航顺畅运行不可分割的重要一环。”

为保障顺利上线，华北空管局制定了席位搬迁过渡运行方案，分4批对北京区管中心管制4个室的席位进行扩容上线过渡运行。3月26日凌晨，华北空管局进行了扩容席位上线过渡联合应急演练，对正式上线过程中可能出现的问题和隐患做了排查，进行了改进。4月15日凌晨12点，上线过渡工作正式开始，技术人员将管制三室在用的主备用内话系统切换为新建语音交换系统，管制员使用新设备进行指挥，技术人员对设备运行情况、无线频率信号源、频率覆盖效果、联网设备运行功能、热线电话“一呼多应”、“呼叫无应答转移”等功能运行情况进行监控或切换操作。自动化系统、网络传输系统等同步上线。凌晨2点，上线过渡工作圆满完成，各系统运行正常。

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