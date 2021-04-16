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大湾观澜之珠海篇：感知“横琴模式”的成功密码

“大湾区大未来·人民日报前方报道组” 彭飞
2021年04月16日09:24 | 来源：人民网
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编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。

在珠海横琴粤澳合作青年创业谷，“中银-力图-方氏（横琴）联营律师事务所”的名牌引起记者注意。人民日报记者 彭飞摄

在珠海横琴粤澳合作青年创业谷采访，走出电梯，“中银-力图-方氏（横琴）联营律师事务所”的名牌映入眼帘，我不由一愣，怎会有如此又长又怪的名称？

原来，该律所由内地、澳门、香港三地律所合伙联营设立，拥有4名内地律师、11名澳门律师、16名香港律师，可为客户提供跨越不同法域的一站式法律服务，在全国都是首例，所以名称中叠加了三地律所的商号。方寸之间，竟汇集三地优质法律资源，由此看，这名称不仅不奇怪，反倒自然而然、顺理成章了。

名称的叠加只是表象，人才与智慧的结合，才是这家律所的精髓。“90后”澳门青年张思远，毕业后到这家律所实习，准备在内地执业，每天往返于横琴和澳门之间，单程花费1小时、3澳币，感觉和在家门口上班没什么两样。当问及个人情况，他总是腼腆一笑，但问及为何选择到横琴发展，却又十分健谈。他看重的，是大湾区蓬勃发展带来的巨大机遇。小小一家律所，背后是三套法律体系的融合，是两种社会制度的有机衔接，也是“一国两制”框架下，粤澳深度合作的一个生动样本。由此打开的发展空间，让越来越多港澳年轻人看到了广阔的舞台，看到了全新的希望。

“澳门所需，珠海所能，横琴所向。”这是在横琴采访的路上，听到最多的话。当地人是这么说的，也是这么做的。如今，港澳的建筑工程师，可以直接在横琴新区为客户提供服务，其执业资格得到充分认可；港澳青年在横琴创业，利用网上平台就能自助办税，“连一次都不用跑”；在横琴的法院，甚至可以适用澳门的法律作出判决……这些看似只是“举手之劳”的改变，实则凝聚着大量规则的调校、机制的改革、制度的创新，从而实现了澳门与横琴乃至与整个大湾区的深度融合。我们常说，祖国是香港和澳门繁荣稳定的后盾和底气所在。而只有亲历了生机勃勃的横琴，才能明白这后盾有多坚实、这底气有多强大。

4月15日，珠海横琴办税服务厅，工作人员协助市民申报业务。人民日报记者 张武军摄

2018年10月23日，创造了多项纪录的港珠澳大桥开通，惊艳世界。如果说港珠澳大桥是内地与港澳实现“硬联通”的一个重要标志，那么在今天的横琴，我们看到内地与港澳的“软联通”已经上到了又一个新的台阶。传说中的“横琴模式”“横琴奇迹”，绝不只是划一块区域、修几条道路、建几个园区这样简单，而是一场真正的体制机制上的变革，是一次发展理念的颠覆式创新。

大湾区是在一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币的条件下建设的，国际上没有先例。没有先例就意味着，在粤港澳大湾区的建设进程中，我们不可能跟随谁，而必须作勇敢的先行者、拓荒者。从蕉林绿野、农庄寥落，到广聚英才、生机无限，珠海横琴的创新实践，正是大湾区蓬勃发展的一个缩影，也是中国不断向前的一个生动注脚。

 

(责编：崔元苑、章斐然)

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