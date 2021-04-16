新华社北京4月15日电 中共中央政治局常委、国务院副总理韩正15日出席省部级干部建立现代财税金融体制专题研讨班座谈会，听取学员代表发言并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九届五中全会和政府工作报告部署，科学分析研究经济形势，抓好财税重点工作，推动建立现代财税体制，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑和保障。

韩正表示，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，攻坚克难、积极作为，我国经济在消化疫情影响的条件下实现恢复性增长，成绩来之不易。同时也要看到，当前国内国际形势发生很大变化，我国经济运行还面临很多不确定性，要始终保持清醒头脑，全面、客观、冷静分析研究经济形势，直面问题挑战，把握好推动高质量发展、扎实推进共同富裕、牢固树立总体国家安全观三个关键，抓住和用好重要战略机遇期，集中精力办好自己的事情。

韩正强调，财政是国家治理的基础和重要支柱，要站在党和国家全局的角度，扎实做好各项财税工作。要坚决遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解债务存量，防范化解地方政府债务风险。要用好地方政府专项债券，坚持“资金跟着项目走”，做深做实项目储备，提高项目成熟度。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，加强房地产市场调控，不断完善政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。要加大政策支持力度，切实增加保障性租赁住房供给，解决好大城市住房突出问题。要完善监管体制机制，依法依规处置地方中小金融机构风险，守住不发生系统性金融风险的底线。要确保养老金按时足额发放，稳步有序推进基本养老保险全国统筹，做好社会保险费和非税收入划转税务部门征收工作。要压实地方政府责任，做好财力保障，确保兜牢基层“三保”底线。要加强队伍建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，打造一支忠诚干净担当的财税铁军。

中央和国家有关部门负责人、专题研讨班全体学员参加座谈会，来自江苏省、河南省、广东省、陕西省和国家发展改革委、审计署的学员代表作了发言。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 02 版）

(责编：罗知之、吕骞)