人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

深化“放管服”改革 服务“六稳”“六保”

本报记者  邱超奕
2021年04月16日09:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

深化“放管服”改革，打造市场化法治化国际化营商环境，是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。近日，国务院办公厅印发《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（以下简称《意见》），国新办15日举行国务院政策例行吹风会，请有关部门负责人进行了政策解读。

国务院办公厅政府职能转变办公室主任、国务院审改办协调局局长迪晶介绍，《意见》主要从七个领域提出了40多项务实管用的具体改革举措，涉及降低就业门槛、健全惠企服务机制、提高投资审批效率、消除消费隐性壁垒、优化外商投资环境、提高便民服务水平、提升事中事后监管效能等20个方面。

迪晶分析，《意见》体现出三方面特点：一是坚持问题导向，聚焦群众和企业关心的问题，从“放管服”的角度增强企业和群众的获得感；二是坚持务实管用，对于一些改革举措，一方面鼓励地方先行先试，一方面总结提炼地方试点的成功经验全国推开；三是注重系统集成，坚持放管结合并重，强化全生命周期和全产业链条系统推进改革，确保放管有序衔接。

深化投资审批制度改革是激发我国投资市场活力的有力举措。《意见》要求进一步推动扩大有效投资，持续提高投资审批效率。国家发展改革委法规司司长杨洁表示，将会同有关部门研究制定关于强化审批数据资源共享、协同推进投资审批制度改革的政策意见，加快推动投资审批权责“一张清单”、审批数据“一体共享”、审批事项“一网通办”。同时，要打造全国投资项目在线审批监管平台3.0版，为优化投资项目审批、加强项目调度和监管、促进利企便民提供支撑。

服务“六稳”“六保”，离不开统一开放、竞争有序的市场体系。《意见》提出依法查处垄断行为，市场监管总局认证监管司司长刘卫军就此分析，2020年有关部门积极回应社会强烈关切，不断加大反垄断执法力度，鲜明释放出无论线上线下都不能成为反垄断法外之地的强烈信号。

推动稳外贸稳外资，必须持续优化外商投资环境。《意见》提出完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，杨洁表示，2017年—2020年，我国已连续4年修订外资准入负面清单，限制措施减少近2/3，在金融、汽车领域推出了一系列重大开放举措，制造业基本放开，仅剩4条。“我们将通过缩减负面清单，重点推动服务业有序开放，进一步放宽制造业等领域准入限制，更广泛地引入先进技术、管理经验和商业模式。”

提升劳动者技能，对缓解结构性就业矛盾，推动高质量发展发挥着重要作用。《意见》明确提出支持提升职业技能，人力资源和社会保障部行风办负责人吴礼舵表示，近年来人社部门实施了职业技能提升行动“315工程”，即用3年时间、1000亿元专项资金，培训不少于5000万人次。

今年是“315工程”收官之年，吴礼舵介绍，人社部将加强高技能人才培训，同时加强对急需紧缺职业（工种）培训，比如从2020年到2022年，培养培训家政、养老等从业人员500万人次以上，在方式上将开展“菜单式”培训和定岗定向培训，加大易返贫致贫人口的职业技能培训，提高就业能力。此外，还会全面推广职业培训券。依托电子社保卡加载职业培训券，来解决劳动者先行垫付培训费的问题。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 04 版）

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
北京区域管制中心扩容席位 为民航空域改革提供技术支撑
　　人民网北京4月16日电 （记者乔雪峰）4月15日凌晨，华北空管局对北京区域管制中心（以下简称“北京区管中心”）进行雷达管制席位扩容，北京区管中心将新增23个雷达管制席位，共计64个雷达管制席位。 据了解，此举是华北空管局保障大兴机场顺利运行的又一重要技术手段，据预测，席位扩容后北京区域管制中心将能满足华北地区至2025年的飞行量需求，新增席位中已有8个席位投入运行。…
两部委出台新规加强公路资产管理 确保公路资产安全完整
　　人民网北京4月16日电 （记者乔雪峰）当前，高速公路骨架逐步构建，综合交通快速网服务效率显著提升；普通国省干线公路网不断完善，对经济发展和城镇化建设发挥了重要作用；农村公路通达深度不断提高，为脱贫攻坚和乡村振兴提供了有力保障。 改革开放40多年来，我国公路交通运输发展取得历史性成就，基本形成了以高速公路为骨架、国省干线公路为脉络、农村公路为基础的全国公路网，发展水平显著提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部