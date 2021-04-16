本报记者 邱超奕

深化“放管服”改革，打造市场化法治化国际化营商环境，是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。近日，国务院办公厅印发《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（以下简称《意见》），国新办15日举行国务院政策例行吹风会，请有关部门负责人进行了政策解读。

国务院办公厅政府职能转变办公室主任、国务院审改办协调局局长迪晶介绍，《意见》主要从七个领域提出了40多项务实管用的具体改革举措，涉及降低就业门槛、健全惠企服务机制、提高投资审批效率、消除消费隐性壁垒、优化外商投资环境、提高便民服务水平、提升事中事后监管效能等20个方面。

迪晶分析，《意见》体现出三方面特点：一是坚持问题导向，聚焦群众和企业关心的问题，从“放管服”的角度增强企业和群众的获得感；二是坚持务实管用，对于一些改革举措，一方面鼓励地方先行先试，一方面总结提炼地方试点的成功经验全国推开；三是注重系统集成，坚持放管结合并重，强化全生命周期和全产业链条系统推进改革，确保放管有序衔接。

深化投资审批制度改革是激发我国投资市场活力的有力举措。《意见》要求进一步推动扩大有效投资，持续提高投资审批效率。国家发展改革委法规司司长杨洁表示，将会同有关部门研究制定关于强化审批数据资源共享、协同推进投资审批制度改革的政策意见，加快推动投资审批权责“一张清单”、审批数据“一体共享”、审批事项“一网通办”。同时，要打造全国投资项目在线审批监管平台3.0版，为优化投资项目审批、加强项目调度和监管、促进利企便民提供支撑。

服务“六稳”“六保”，离不开统一开放、竞争有序的市场体系。《意见》提出依法查处垄断行为，市场监管总局认证监管司司长刘卫军就此分析，2020年有关部门积极回应社会强烈关切，不断加大反垄断执法力度，鲜明释放出无论线上线下都不能成为反垄断法外之地的强烈信号。

推动稳外贸稳外资，必须持续优化外商投资环境。《意见》提出完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，杨洁表示，2017年—2020年，我国已连续4年修订外资准入负面清单，限制措施减少近2/3，在金融、汽车领域推出了一系列重大开放举措，制造业基本放开，仅剩4条。“我们将通过缩减负面清单，重点推动服务业有序开放，进一步放宽制造业等领域准入限制，更广泛地引入先进技术、管理经验和商业模式。”

提升劳动者技能，对缓解结构性就业矛盾，推动高质量发展发挥着重要作用。《意见》明确提出支持提升职业技能，人力资源和社会保障部行风办负责人吴礼舵表示，近年来人社部门实施了职业技能提升行动“315工程”，即用3年时间、1000亿元专项资金，培训不少于5000万人次。

今年是“315工程”收官之年，吴礼舵介绍，人社部将加强高技能人才培训，同时加强对急需紧缺职业（工种）培训，比如从2020年到2022年，培养培训家政、养老等从业人员500万人次以上，在方式上将开展“菜单式”培训和定岗定向培训，加大易返贫致贫人口的职业技能培训，提高就业能力。此外，还会全面推广职业培训券。依托电子社保卡加载职业培训券，来解决劳动者先行垫付培训费的问题。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 04 版）

(责编：罗知之、吕骞)