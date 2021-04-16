4月8日，抖音电商与广东省商务厅签署框架合作协议。未来两年，双方将持续在广东特色产品销售、产业带集聚升级、本土品牌数字化营销、电商人才培养、打造乡村文旅新名片等领域，多方面合力推动广东电商发展。

在签约仪式上，抖音电商还宣布启动“富域计划”，将助力区域好物卖向全国大市场。该计划旨在挖掘全国各地的特色好物，通过兴趣电商的形式分享给全国消费者，助力地方经济发展和乡村振兴。

（左一为广东省商务厅副厅长任少，右一为抖音电商副总裁王月伟）

抖音电商副总裁王月伟表示，广东省是“富域计划”首批重点落地的省份之一。广东拥有浓厚的商业传统、完善的产业布局与良好的营商环境，从政策优惠、物流便捷、金融创新等方面，构建了较为完善的电商生态。从2020年至今，抖音电商已在广州、深圳、肇庆等地建立了直播基地，线上交易规模居全国前列，带动数万人就业。

抖音电商追求有质量的GMV（商品交易总额），看重发挥平台兴趣电商特点，创造社会价值增益。抖音电商副总裁王月伟表示，“富域计划”启动后，该平台将借助内容、推荐技术和流量的优势，持续挖掘各地本土优质好物，助力其与全国大市场有效链接。抖音电商还将为农民和乡村创业者提供专业培训，帮助其掌握短视频和直播技能。该计划希望全面展示乡村风貌，推动农产品销售，发展乡村文化旅游产业，助力乡村振兴。

(责编：崔元苑、吕骞)