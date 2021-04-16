原标题：服务业开放利好加速落地 外资机构竞相布局

随着服务业扩大开放综合试点扩围信号不断释放，外资准入负面清单进一步缩减，外资机构竞相扩大在华布局。

与世界排名前30强药械企业中的五分之四建立了直接合作关系，艾尔建青光眼导流管、强生catalyst白力士眼科飞秒激光治疗机、普拉替尼等创新药械产品先后获批国内上市……随着海南自贸港开放红利不断落地，医疗旅游“试验田”博鳌乐城国际医疗旅游先行区竞争优势显现，对跨国厂商的吸引力越来越大。

海南省委副书记、省长冯飞介绍，外资爆发式增长成为海南自贸港建设的一大亮点，海南正成为全球投资的“新热土”。2020年，全省新设立的外商投资企业达1005家，接近2019年的三倍。实际利用外资规模连续三年翻番，总额超过海南设立经济特区30年总额的一半。

近日，海南自贸港又迎来“特别措施”。4月8日发布的《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》将医疗、文化、教育、旅游等服务业市场准入作为重点，打造对外开放高地。

海南外资爆发式增长只是外资机构竞相在中国布局的一个缩影。近日，摩根士丹利华鑫基金股权转让一事迎来新进展。华鑫股份公告显示，同意全资子公司华鑫证券拟转让所持摩根士丹利华鑫基金36%股权。业内指出，若上述交易成功进行，该公司将成为继上投摩根基金之后，国内第二家外资绝对控股的基金公司。

自2020年4月1日我国正式取消对证券公司、公募基金公司的外资持股比例限制以来，外资机构在华布局便按下“加速键”。中基协数据显示，截至2021年2月底，我国境内共有基金管理公司133家，其中中外合资公司已达到44家，占比33%。多家外资巨头也在积极申请中国公募基金牌照，路博迈、富达、施罗德等资管巨头相继提交了牌照申请。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员刘涛对《经济参考报》记者表示，金融、医疗等领域开放力度加大，是我国以更加积极主动的姿态建设更高水平开放型经济新体制的具体体现。

“这些领域主要是满足产业转型和消费升级的服务行业，扩大开放有利于增加国内市场有效供给，改善供给结构，对于推进我国服务业高质量发展将起到积极作用。同时，扩大这些服务行业开放，也有利于依托我国超大规模市场优势，促进国际合作，让各国企业分享中国改革发展的成果。”刘涛说。

记者获悉，下一步，服务业对外开放还将迎来新突破，外资准入负面清单中的服务业条目有望进一步缩减。

“十四五”规划纲要提出，深化服务领域改革开放，并从扩大服务业对内对外开放、进一步放宽市场准入、完善政策体系等方面作出具体部署。同时明确，深入推进服务业综合改革试点和扩大开放。

国家发展改革委等13个部门近日联合发布的《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》提出，推动服务业新一轮高水平对外开放，积极引进全球优质服务资源，鼓励研发设计、节能环保、环境服务等知识技术密集型服务进口。国家发展改革委副主任宁吉喆近日在国新办新闻发布会上表示，今年将进一步缩减外资准入负面清单，重点推动服务业有序开放，更广泛地引入先进技术、管理经验和商业模式，以高水平开放促进经济高质量发展。

商务部研究院国际服务贸易研究所研究员李西林表示，我国已进入服务经济时代，总体来看，我国服务业占GDP比重和服务贸易占对外贸易总额比重仍然偏低，有较大提升空间。在他看来，下一步，更多服务业领域的开放，将为外商在华投资带来更多机遇，有利于倒逼国内服务业创新发展，加快构建优质高效、结构优化、竞争力强的服务产业新体系。

(责编：罗知之、吕骞)