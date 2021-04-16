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央行开展1500亿MLF操作 利率维持不变

钟源
2021年04月16日09:34 | 来源：经济参考报
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原标题：央行开展1500亿MLF操作 利率维持不变

4月15日，央行开展1500亿元1年期MLF操作和100亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%，利率维持不变。业内专家表示，本月MLF小幅缩量续做，政策利率保持稳定，基本符合市场预期，显示货币政策稳字当头，公开市场操作灵活调节、熨平资金面。

根据公告，此次MLF操作包含了对4月15日到期的1000亿MLF和4月25日到期的561亿TMLF的续做，规模上属于“小幅缩量”。另外，从市场流通性来看，周四资金面平稳，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种持平报1.81%，7天期下行0.5bp报2.058%，14天期下行1.6bp报2.07%，1个月期下行0.1bp报2.502%。

4月MLF操作没有加量。东方金诚首席宏观分析师王青表示，这意味着到目前为止，新增地方专项债发行尚未对市场中长期流动性产生明显的抽水效应。

此前市场曾预期，伴随地方政府新增专项债在二季度全面开闸，市场中长期流动性将面临较大压力，央行有可能采取加量续作MLF等方式予以对冲。不过，截至4月14日，新增专项债发行规模并未出现放量迹象，前两周地方债发行额和净融资规模与上月同期相比也没有出现显著变化。这直接导致近期以10年期国债收益率、1年期商业银行同业存单到期收益率为代表的中期市场利率稳中略降。

(责编：罗知之、吕骞)

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