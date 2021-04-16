两部门印发车购税收入 补助地方资金管理办法
2021年04月16日09:34 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：两部门印发车购税收入 补助地方资金管理办法
财政部网站15日消息，近日，财政部、交通运输部联合发布《财政部 交通运输部关于印发<车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法>的通知》（以下简称《办法》），明确优化支出结构，提高车购税资金支持保障的精准度和有效性，提高对重大战略、重点项目的保障力度，集中力量办大事、把钱花在“刀刃上”。
在突出重点支持方面，《办法》明确进一步提高车购税资金分配的针对性、导向性。一是更加突出保障中央财政事权的支出责任，将财政事权改革中新确定的“界河桥梁（隧道）”、“边境口岸汽车出入境运输管理设施”等中央财政事权项目纳入资金保障范畴。二是更加突出支持国家重大战略任务，将“综合交通运输”作为一个单独的支出方向，以支持现代综合立体交通网建设。三是聚焦支持重点，将符合国家战略方向的水运基础设施项目、启动国家应急响应的灾毁重建项目、部省信息化联网项目纳入支持范围。
(责编：罗知之、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 北京区域管制中心扩容席位 为民航空域改革提供技术支撑
- 人民网北京4月16日电 （记者乔雪峰）4月15日凌晨，华北空管局对北京区域管制中心（以下简称“北京区管中心”）进行雷达管制席位扩容，北京区管中心将新增23个雷达管制席位，共计64个雷达管制席位。 据了解，此举是华北空管局保障大兴机场顺利运行的又一重要技术手段，据预测，席位扩容后北京区域管制中心将能满足华北地区至2025年的飞行量需求，新增席位中已有8个席位投入运行。…
相关新闻
- 评论
- 关注