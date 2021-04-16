孙韶华

原标题：两部门印发车购税收入 补助地方资金管理办法

财政部网站15日消息，近日，财政部、交通运输部联合发布《财政部 交通运输部关于印发<车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法>的通知》（以下简称《办法》），明确优化支出结构，提高车购税资金支持保障的精准度和有效性，提高对重大战略、重点项目的保障力度，集中力量办大事、把钱花在“刀刃上”。

在突出重点支持方面，《办法》明确进一步提高车购税资金分配的针对性、导向性。一是更加突出保障中央财政事权的支出责任，将财政事权改革中新确定的“界河桥梁（隧道）”、“边境口岸汽车出入境运输管理设施”等中央财政事权项目纳入资金保障范畴。二是更加突出支持国家重大战略任务，将“综合交通运输”作为一个单独的支出方向，以支持现代综合立体交通网建设。三是聚焦支持重点，将符合国家战略方向的水运基础设施项目、启动国家应急响应的灾毁重建项目、部省信息化联网项目纳入支持范围。

(责编：罗知之、吕骞)