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中小银行发力消费贷 专家建议抱团取暖

崔璐 韩婕 贾云鹏
2021年04月16日09:35 | 来源：经济参考报
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原标题：中小银行发力消费贷 专家建议抱团取暖

近年来，中小银行基于自身业务转型的需要和对国内消费市场前景的看好，竞相发力消费贷业务。在此过程中，出现个别银行营销“用力过猛”，甚至改变消费贷款“流向”等违规情况。业内人士和专家认为，监管部门应注重补制度短板，促行业良性发展；中小银行在发展理念上，应注重遵循ESG原则，在实际操作中，可采取与大型银行、机构合作或多家银行“抱团取暖”，在监管框架下，让消费贷“行稳致远”。

消费贷成中小行新发力点

近几年，各地中小银行愈发重视消费贷款业务的发展，几乎每家城商行都推出了聚焦重点客户的消费贷产品。采访中，有农商行表示，相较往年，今年也将主推消费类贷款产品。

业内人士表示，大约5年前，多数银行对消费贷款都不是很重视。毕竟对公贷款业务金额大，一个抵N个零售贷款业务。但这几年，中小银行发力消费贷款的意愿愈发坚定。

一家受访城商行表示，随着我国资本市场的完善，企业更多“走向”直接融资。因而，银行对公贷款业务未来增长空间有限。而在零售贷款业务方面，大型银行利用科技和利率优势，纷纷抢占普惠和小微企业客户，再加上“房住不炒”等宏观调控政策作用下，住房按揭贷款“地位”下降。所以，消费贷款的发展成了中小银行弥补业务缺口，撬动业务增长的“香饽饽”。

与此同时，中小银行认为，发展消费贷款业务符合我国未来经济社会发展趋势。

从2021年政府工作报告中可以看出，今年我国将稳定和扩大消费，多渠道增加居民收入，稳定增加汽车、家电等大宗消费，发展健康、文化、旅游、体育等服务消费。报告指出，要让居民能消费、愿消费，以促进民生改善和经济发展。

再看国家“十四五”规划纲要，“坚持扩大内需这个战略基点。适应个性化、差异化、品质化消费需求，持续扩大优质消费品、中高端产品供给和教育、医疗、养老等服务供给，增强消费对经济发展的基础性作用。”

正因如此，业内人士预计，银行未来或将进一步加大消费类贷款投放力度。消费信贷有望在规范发展的前提下迎来发展机遇期，助力形成更大规模、更高质量的内需市场。

警惕消费贷“改变流向”

不过，也有银行向记者表示，消费贷款业务并不好做，当前各家金融机构都在发力，竞争十分激烈。想差异化发展也不容易，银行为把控风险，目标客群势必会重合；加之消费者选择贷款消费的领域比较有限，目前主要集中在装修、购车等大额消费方面，因此市场上消费贷产品同质化程度较高。

在这种情况下，个别银行在寻找场景拓展消费贷方面出现“用力过猛”的情况，比如近期引起热议的“彩礼贷”“墓地贷”等。西南证券分析师叶凡表示，银行在宣传金融产品时不得肆意炒作。他说，2021年中国人民银行工作会议在“持续防范化解金融风险”方面明确指出，严禁金融产品过度营销，诱导过度负债。

更值得警惕的是，部分消费贷款存在被挪用，违规流入楼市、股市，推升相关资产价格的现象。

上海银保监局4月7日发布消息称，辖内有商业银行涉嫌将消费贷违规用于本行住房贷款首付款。去年6月，因个人消费贷款违规流入股市，民生银行郑州分行被处罚30万元；农业银行杭州分行因存在个人贷款管理不审慎，个人消费贷款资金被挪用于房地产和资本市场，被罚款60万元。

平安证券分析师袁喆奇认为，“大多数特色消费信贷产品授信额度不超过30万元，30万元以下的贷款可以不用受托支付，更容易违规流向楼市、股市。为此，金融机构要加强信贷资金用途和流向的监控，确保贷款不被挪用。”

此外，商业银行与互联网公司的积极合作，在扩大消费信贷覆盖面和便利度的同时，也衍生出新的风险。有专家认为，部分互联网平台向一些资信脆弱人群、大学生群体灌输“超前消费”“过度消费”等观念，过分追踪与收集用户“数字足迹”，给消费信贷健康发展带来隐患。

中小行应注重遵循ESG原则

在面对既有机遇又有挑战的情况下，中小银行应该如何把握和应对，让消费贷业务“行稳致远”呢？

接受采访的银行表示，为满足居民对美好生活需要，银行推出了多款更加便捷的消费贷款创新产品。如山东武城农商银行通过大力发展线上消费贷款办理，简化办贷手续，缩短获贷时间，为客户提供更加便捷的金融服务。同时，继续拓展线下消费贷款，推出公职人员消费贷款等线下消费类贷款。目前，该行已发放各类消费贷超3.6亿元。

在促进消费信贷健康发展方面，袁喆奇认为，应注重补制度短板，促行业良性发展。监管部门应对现有消费贷款监管规定进行归纳梳理，形成专门制度。以负面清单形式明确消费贷款不得进入的领域范围，建议把消费信贷信息纳入社会征信体系，对虚构贷款用途、挪用信贷资金的借款人及时纳入征信“黑名单”。

对于金额较小的消费贷款，袁喆奇建议在确保用途合规、资金流向合理、风险可控的前提下，鼓励金融机构进一步简化手续，降低成本，使消费贷业务更好发展，为促进消费升级、扩大内需“添薪加火”。

为避免中小银行在产品设计、创新时“剑走偏锋”，业内专家建议中小银行可以采取与大型银行、机构合作的方式，或多家银行“抱团取暖”，在监管框架下，实现高效合作。如可以通过“交易即服务”方式，即中小银行提出产品设计需求，与之合作的大型银行为中小银行提供交易需要的执行方案，在运营和技术层面进行指导，中小银行再通过保留其服务终端客户的能力和权限进行执行。

少一些噱头和“博眼球”的操作，多一些普惠的、解决痛点的金融服务。江西财经大学金融学院教授彭玉镏认为，银行应遵循ESG原则。他解释道，ESG是一种关注企业环境、社会和治理绩效的理念。基于我国当前和未来的发展趋势，未来社会责任感越高的银行会发展的越好。

(责编：罗知之、吕骞)

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