原标题：年化利率披露新规落地 个别借贷平台仍打“擦边球”

随着央行要求所有贷款产品明示年化利率，多机构近期已落实整改。不过，仍有平台实际利率“躲猫猫”，“期利率”“年化利率”“年化综合息费率”等多种不同计算口径和方法令人“眼花缭乱”。专家表示，监管要求严格明示贷款产品利率，有助于减少借款人落入各类借贷陷阱，维护贷款市场秩序，平台应严格落实整改。从借款人自身来说，为了维护自己权益，也应该合理借贷，提升识别能力和金融素养。

多机构严格明示

“借款XX元，日息仅XX元”“借款XX元，日利率XX起”……近日，随着贷款利率披露迎来新规，各大机构平台此类宣传话术得到严管。

为维护贷款市场竞争秩序，保护金融消费者合法权益，央行3月31日发布公告要求，所有从事贷款业务的机构，在网站、移动端应用程序、宣传海报等渠道进行营销时，应当以明显的方式向借款人展示年化利率，并在签订贷款合同时载明，也可根据需要同时展示日利率、月利率等信息，但不应比年化利率更明显。

根据公告，从事贷款业务的机构包括但不限于存款类金融机构、汽车金融公司、消费金融公司、小额贷款公司以及为贷款业务提供广告或展示平台的互联网平台等。

该公告还指出，贷款年化利率应以对借款人收取的所有贷款成本与其实际占用的贷款本金的比例计算，并折算为年化形式。其中，贷款成本应包括利息及与贷款直接相关的各类费用。

随着新规落地，不少金融机构和互联网金融平台已经开始在宣传中明示年化利率。例如，在“借呗”和“微粒贷”的借款页面，都在借款详情中明确标注年化利率，在年利率后标明日利率。在美团借钱页面，在按不同分期计算的月费率后，标注了折合年化利率。

招联金融首席研究员董希淼表示，利率是贷款的价格，是贷款产品的核心要素。要求金融机构及互联网平台以年化利率形式，全面准确地披露年化利率，有助于借款人对真实利率有清晰和准确的认识，并在此基础上作出合适的判断。这有助于减少借款人落入各类借贷陷阱，更好地保护借款人的合法权益。

他指出，央行公告要求，贷款年化利率应以对借款人收取的所有贷款成本与其实际占用的贷款本金的比例计算，这有助于打击各类“砍头息”行为。要求贷款成本应包括利息及与贷款直接相关的各类费用，将打击部分放贷机构以“低利率，高收费”诱导甚至误导借款人等行为。

有平台实际利率“躲猫猫”

不过，记者也发现，仍有平台实际利率“躲猫猫”，“期利率”“年化利率”“年化综合息费率”等多种不同计算口径和方法令人“眼花缭乱”。

记者4月14日在360借条APP尝试贷款时发现，在整个贷款过程中，出现了多个“利率”：其贷款流程页面的明显位置，展示的是按不同借款限期计算的“期费率”；在页面附带的《个人授信借款合同》里，可看到贷款的“年化综合息费率”；而在页面最后，仅以灰色小字注明了贷款的“年化综合息费率”。在年化综合费率的详情介绍页面还显示，“年化综合息费率是通过计算内含报酬率后年化而得，并非您支付的息费/借款本金比例”。

以记者自己借款500元、分期12个月（12期）为例，360借条贷款页面显示期费率为1.283%，年化综合息费率为27.30%，《个人借款合同》载明的年化利率为6.9%。

针对贷款出现的多个不同“利率”，一位业内人士对记者说，“平台所谓的年化综合息费除了利息，往往还包含了一些其他贷款相关的各类费用，比如融资担保、咨询费等，而贷款合同载明的年化利率计算时可能并未包含这部分费用，借款人的实际支付利率应该还是以年化综合息费率为准。而以12个月的期费率折算成年化，也就是15.396%，也与年化综合息费率27.30%并不相同，应该是二者采取了复利或者单利不同的计算方式。”

记者就“期利率”“年化利率”“年化综合息费率”的具体概念、折算方式等问题联系了360借条平台，截至发稿未得到回复。

针对新规下仍有平台贷款产品实际利率“躲猫猫”的现象，消费金融专家苏筱芮表示，按照央行公告，平台营销时，应当以明显的方式向借款人展示贷款年化利率，并在签订贷款合同时载明，上述行为具有“擦边球”嫌疑。

也有业内专家表示，平台整改需要一些时间。据了解，央行此次公告并没有明确整改过渡期，但根据中互金协会对会员机构的要求，各会员机构应在4月底前完成互联网贷款年化利率明示工作。

合理借贷慎防陷阱

专家表示，监管要求严格明示贷款年化利率，平台应该严格落实整改。从借款人自身来说，为了维护自己权益，也应该合理借贷，提升金融素养。

董希淼表示，对消费者来说，第一要理性消费，量入为出，合理借贷，保持良好的个人信用和财务状况；第二，申请贷款尽量选择商业银行、消费金融公司等正规金融机构；第三，仔细看清借款合同等文本要素，包括利率、费用及违约责任；第四，学习经济金融基础知识，提升识别金融诈骗和各类陷阱的意识和能力。

苏筱芮也表示，借款人首先应该明确贷款需求，不要为了所谓的“薅羊毛”去借钱。同时，明确贷款资质，非持牌机构可能构成非法放贷，应当远离，以避免落入超利贷、高利贷陷阱。此外，签订合同时理清借款本金和所有息费，可以手动计算本次借款的实际利率并与平台披露的方式对照。

苏宁金融研究院研究员黄大智则表示，借款人在贷款时要注意看清自己的还款方式、还款期限，避免逾期。“借款人一旦出现贷款逾期，可能影响自己的征信报告，进而影响未来买房、买车等信贷情况。”黄大智说。

(责编：罗知之、吕骞)