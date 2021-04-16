陈 瑜

原标题：实现碳达峰碳中和 核能将迎更广发展空间

科技支撑碳达峰碳中和

“要实现碳达峰、碳中和目标，必须加快发展核电在内的清洁能源，核电的作用将进一步显现。”在4月14日—16日举行的中国核能可持续发展论坛——2021年春季峰会暨第十四届中国国际核电工业展览会上，国家能源局总经济师郭智在发言中表示。

郭智认为，我国核电已进入高质量发展阶段，形成了完整核电装备产业链，具备每年生产8到10台主设备的制造能力。

从产业规模来看，我国在运和核准在建的核电机组66台，装机容量7077万千瓦，总规模位居世界第二，已成为全球核电发展的重要产业中心之一。在技术方面，三代核电技术在我国全面推广应用；高温气冷堆、钠冷快堆等四代技术正在建设示范工程，预计在今年和2025年前分别建成投运；多种小堆技术也基本具备示范条件。在人才队伍方面，我国有50多所院校开设核电专业，每年培养2000到3000名毕业生，核电企业通过工程实践、专业培训、联合培养等方式，也建立了充足的人才储备。

中国核能行业协会当天发布的《中国核能发展报告（2021）》指出，在碳达峰、碳中和的背景下，中国能源电力系统清洁化、低碳化转型进程将进一步加快，核能作为近零排放的清洁能源，将具有更加广阔的发展空间。

以中核集团为例，其最新发布的2020年企业社会责任报告显示，中核集团清洁能源总发电量达到1658.29亿千万时，其中在运22台核电机组发电量1488.41亿千瓦时，相当于减排二氧化碳11913.37万吨，造林40.8万公顷；非核清洁能源发电量169.88亿千瓦时，相当于减排二氧化碳1359.77万吨，造林4.66万公顷。

“我国自主三代核电有望按照每年6至8台的核准节奏，实现规模化、批量化发展。”

在中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克看来，国家核电发展政策也渐趋积极。2021年政府工作报告提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，国家“十四五”规划纲要明确，到2025年在运核电装机7000万千瓦。“这都体现了鲜明的政策导向，未来15年仍是我国核电发展的重要战略机遇期。”

《中国核能发展报告（2021）》预计，到2025年，我国核电在建装机约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。

在迎来发展机遇的同时，与会专家同时强调，核电要在未来能源系统中发挥更大作用，取决于更高的核安全水平，只有保障核安全，核电事业才能行稳致远。

《中国核能发展报告（2021）》显示，与世界核电运营者协会（WANO）规定的性能指标对照，截至2020年底，我国具备统计WANO综合指数的47台核电机组中，28台机组的综合指数为100（满分），占我国核电机组总数的60%，占世界满分机组（83台）的三分之一。

“越是面临重大发展机遇，越要冷静、理性，沉着面对可能的风险和挑战。”郭智指出，在安全管理、科技创新和发展环境等方面，国内核电发展仍存在一些亟待解决的问题。

“创新是核电高质量发展的核心驱动力。”郭智认为，下一步，要进一步加大投入，深化改革，加强共建共享，系统推进关键核心技术攻坚战，补齐短板，锻造长板。

(责编：罗知之、吕骞)