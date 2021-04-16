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“技改狂人”赋能 螺蛳粉成农民致富大产业

刘 昊
2021年04月16日09:37 | 来源：科技日报
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原标题：“技改狂人”赋能 螺蛳粉成农民致富大产业

奋斗百年路 启航新征程 ·同心奔小康

晚上9点，机器运转，灯火通明。螺蛳粉配料生产车间明亮的灯光下，一道清瘦的身影仍在忙碌。

身穿白色工作服的他，对着一台机器，和几个老伙计比画个不停。他是姚汉霖——广西柳州预包装螺蛳粉龙头企业螺霸王的创始人。

在短短数年的时间里，他把一家不见经传的400平方米的螺蛳粉手工作坊，打造成为年产值超7亿元的企业。也正是他，推进农业产业化联合体发展，走出一条合作社参与组建龙头企业，企业连基地，基地带动农民脱贫致富奔小康的新路子。

柳州人的一天，是从“嗦”一碗辣爽鲜香的螺蛳粉开始的。可在2014年左右，尽管柳州螺蛳粉开始“走红”，但是生产环节仍存在大量技术问题：袋装螺蛳粉的生产主要靠手工，员工在笨重的大锅头前，熬汤炒料；在简陋的生产线上，分拣装袋。每天产量不过数千袋，产品称重包装技术粗劣……

“摆在眼前的这些问题如何解决？”姚汉霖从生活中寻找突破壁垒的灵感，他先是从茶叶身上得到启发，率先运用茶叶称重机的原理来包装原料，后经过对设备的不断改进，投入使用。

“创新是企业的生命力。”姚汉霖经常说。那段时间，他时常拉着几个伙计，蹲在简陋的工厂里，一边端着盒饭，一边拿筷头比画着图纸。

经过无数次尝试，姚汉霖通过科技攻关，将螺蛳粉保质期由15天延长到180天，并完成了生产流程从手工向工业化生产的转型，生产效率大大提高，产能拉升了近十倍。

6年间，姚汉霖先后获得10多项专利。这些研发技术投入生产，并转化成多个袋装螺蛳粉行业生产标准，推动了整个行业工业化进程。

在并肩作战多年的老伙计的眼里，姚汉霖成为一个“技改狂人”。尽管产量节节攀升，企业规模迅速扩张，姚汉霖却仍然眉头紧锁，思虑重重：囿于工业化技术上的限制，早期的袋装螺蛳粉还存在辣味不纯、粉泡不软、口味单一等缺陷，味道与手工制品还原度达不到一致。

“工业化技改是一个试错的过程。一个不慎，可能付出巨大的成本。”姚汉霖开始奔走国内外，四处求索，谋划更大的技术突破。

得益于早期在研发上的诸多尝试，姚汉霖率先开始了自动化机械本土化的革新，改造了第一条适合生产螺蛳粉的全自动米粉生产线，并经技改推出柳州第一台“晃动卤鹌鹑蛋机”、第一台测辣仪，确保了螺蛳粉口味的高度还原。

2016年，姚汉霖的企业成为柳州首家获得出口资质的螺蛳粉企业。为了拿到撬开国际市场的“金钥匙”，姚汉霖做了大量工作：成立产品研发部，与中国农业科学院达成长期合作；邀请中国检验集团广西公司等专业培训机构对员工进行培训与指导……

给螺蛳粉插上科技的“翅膀”，姚汉霖不仅让螺蛳粉实现了从小作坊到大工厂的转变，也带动提高了当地农业综合效益和竞争力，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业。

2015年，柳州市充分挖掘螺蛳粉主导产业带动效应，在贫困村布局螺蛳粉产业原材料基地，以产业带动脱贫，开创以“螺蛳粉产业培植”推动“造血扶贫”新路径。

姚汉霖采用“龙头企业+合作社+基地+农户”的农业产业化联合体运营模式，先后在柳城县东泉镇雷塘村、鹿寨拉构乡关江村建设豆角竹笋基地。

通过建立标准化螺蛳粉原材料生产基地，企业辐射带动柳州市区500多户农户，基地吸纳1000余人就业，深加工带动800余人就业，户均增加年收30000元以上。

3月30日，螺霸王洛维新产业园投产，投产后公司日产能可达150万袋，新增就业1000余人。

老伙计们知道，要顺利投产，很多设备仍要靠姚汉霖亲自调试。晚上10点，忙了一晚的姚汉霖启动车子，缓缓开出产业园。

那拐角处，灯火通明。

(责编：罗知之、吕骞)

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