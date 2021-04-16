王 春

原标题：硬核科技掀起全球技术交易新浪潮

4月15日，第八届中国（上海）国际技术进出口交易会（以下简称上交会）正式拉开帷幕。集成电路、人工智能、生物医药产业是未来决胜全球科技战场的重要支撑，成为本届上交会参展单位重点展示的技术成果。

一直以来，中国在芯片领域的发展道阻且长，但中国“芯”之路没有捷径可走，需要敢于尝试，不断总结经验，寻找突围办法。

复旦大学展出了“全无线脑机接口芯片模组”，这是国内首款完全自主研发的芯片产品，拥有全部知识产权。这款芯片与国外同类产品相比，保持性能指标不变，功耗大幅降低，第一次支持无线供电功能，有望于今年下半年投入量产。

上海工研院展区展示的一款红外温度传感芯片性能指标超越国际主流产品。新冠期间，依托上海工研院8英寸中试线，迅速调整国内产业链资源，生产了4000多万只测温枪所需传感器芯片，2020年上半年市场占有率超过50%，极大缓解了防控物资紧缺的压力。

层出不穷的机器人物种大放异彩，无人驾驶、无接触医疗机器人等人工智能技术深度解锁无人时代。

在“科技创新＆活力张江”展区，仙途智能的城市智能环卫清洁车占据了最显眼的位置。据介绍，仙途智能（Autowise.ai）自动驾驶清扫车具备完整自动驾驶方案，包括自动唤醒、自主泊车、自动倾倒垃圾、智能清扫能力，其高精度地图与定位系统不依赖于GPS，可稳定输出3厘米精度定位，可实现室外场景全覆盖，包括高速高架、桥梁隧道，普通道路，公园等。

上海澳稻网络科技有限公司带来新一代农业机器人的“首秀”。新亮相的农业机器人可以独立组网，实现机器人与机器人之间的相互协调并进行通讯和计算，真正做到农业种植过程，耕种管收全过程无人化。

细胞治疗引领全球生物医药产业发展新方向。全国首个无人值守全自动5G细胞库首次亮相上交会。该细胞库由张江企业原能细胞科技集团打造，融入了最新的5G、人工智能、智能制造、人机自然交互与协作、多元环境感知等前沿技术，具备样本全程深低温冷链保护、无人值守智能化操作、全程信息自动化采集和追溯等行业领先技术，最大限度保障了细胞样本的质量与安全，提高了存储的效率和精准性。

新冠疫情让医疗场景下的消毒机器人和物流机器人成为刚需。这些在疫情期间发挥重要作用的医疗服务机器人也来到了上交会现场。云绅智能自主研发生产的消杀防疫服务机器人首次在上交会上展出。该型号机器人配套了平板端配置，可通过平板电脑上的机器人一体化调度及运营平台，快速设置消杀时间、路径等计划，随时随地进行远程机器人调度及状态监控。

记者从上交会开幕论坛上获悉，2020年全国技术合同成交额达到2.8万亿元，同比增长26%。“十三五”期间，我国专利转让、许可、质押等运营次数达到138.6万次，是“十二五”期间的2.5倍，年均增速达到23.7%。在此期间，中国技术进出口额达到了2952亿美元，已从技术引进大国发展为重要的技术输出国。

(责编：罗知之、吕骞)