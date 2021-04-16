王 春

原标题：技术与规则联动 应对人工智能发展挑战

国外有IBM沃森的医疗AI产品做出错误诊断并开出不安全药物的教训，国内有杭州动物园发生的“中国人脸识别第一案”的案例……近年来，人工智能的监管问题已成为其发展道路上不可忽视的关键问题。

4月12日，“AI可信专题论坛”在上海召开，专家们围绕人工智能是否可信这一关键问题展开了深入探讨。中国科学院院士何积丰指出：“技术的发展从来都是一把双刃剑，人工智能在给人类社会带来便利的同时,也带来了新的安全问题及风险。”

“人工智能发展仍旧面临诸多挑战。”京东集团技术委员会主席、京东人工智能研究院院长周博文指出，真实世界环境开放、边界和规则模糊、数据噪音多、AI模型的部分结果难以信赖等引发的问题层出不穷。如智能摄像头将公交车上的广告人物识别为闯红灯者、AI写作软件创作核材料被盗的假新闻、智能音箱建议使用者自杀等，这些人工智能暴露的问题已经逐渐与人们的生活密切相关。

复旦大学计算机学院院长姜育刚指出，要通过“技术+规则”双轮驱动算法治理。“技术与规则联动，一方面研究更符合规则的人工智能算法，发展评估技术以度量现有人工智能算法的合规程度；另一方面通过规则自顶向下约束人工智能技术活动牵引其健康发展。”

清华大学人工智能国际治理研究院副院长梁正对该会议上发布的《人工智能治理框架与实施路径》报告内容进行介绍时表示，当前人工智能治理的挑战主要集中于三个方面：数据、算法、平台等新兴治理对象的涌现使得追责的难度不断增大；人工智能技术的发展和应用场景的拓宽使得潜在的重大技术、经济和道德风险开始冲击人类社会现存的价值体系和竞争格局；现存的法律、监管制度供给的缺陷和全球范围内灵活、有效治理机制的缺失问题进一步凸显。

“在治理过程中，除了应对以上挑战所带来的风险外，还须实现发展与治理的平衡，既要避免规范不足导致的社会问题，也要避免过度监管阻滞技术的发展。”梁正说。

(责编：罗知之、吕骞)