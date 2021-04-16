高 亢

原标题：旧手机带来新困扰 二手手机交易存信息泄露风险

近日，网络上传出二手手机交易可能存在个人信息泄露风险，引发社会广泛关注。二手手机交易存在哪些风险？旧手机中删除的个人信息能否恢复？我们的老旧手机究竟应该如何正确处理？

二手手机个人信息泄露引发担忧

近日，网上流传二手手机经技术手段可恢复出原有数据的新闻，引发公众对于二手手机回收导致信息泄露的新焦虑。

“传统的电脑和如今的智能手机，信息存储的原理和规则基本一致，简单的恢复出厂设置和删除文件，并不代表彻底删除了信息。”网络安全专家、奇安信行业安全研究中心主任裴智勇表示，手机上“删除”文件，其实系统只是将该文件的指示路径删除，等于一般人找不到该文件了，然而实质的内容信息依然存储于手机内部。

“所以，想恢复手机之前的存储内容信息，是可以做到的，而且技术门槛不高。”裴智勇坦言，目前在一些不正规的二手手机回收店，有人会通过这种方式，来恢复手机里的储存信息，比如手机通讯录、短信等涉及个人信息的内容，再将其进行二次售卖，赚取暴利。

旧手机如何处理成为“手机族”新困扰

工业和信息化部公布数据显示，2021年1至2月，我国手机产量达2.1亿台，同比增长49.2%，其中智能手机产量达1.4亿台，同比增长48.8%。

“我国是智能手机使用大国，每年生产和淘汰的手机数量庞大。”电信专家付亮预测，二手手机规模将有望持续提升。

“不卖觉得可惜，卖了又会担心。”“放在家里不但占地方，也发挥不了手机残值。”“半旧手机也能卖个好价钱，但又担心个人信息被泄露。”网友在网络里的留言代表了不少消费者的心声。

伴随旧手机数量的持续增长，街上、商场里消费者不时能看到“高价回收手机”等标语和回收店铺。但大部分消费者对于手机回收、二手手机售卖行业并不熟悉，对于曾经贴身使用过的旧手机进行回收，公众普遍会有担忧是否会导致自己重要的个人信息、隐私泄露等潜在风险。

处理旧手机的正确打开方式来了

付亮表示，部分App应用、与支付相关的身份等信息，即使被别人恢复，直接造成移动支付危害的几率也比较低。

据付亮介绍，金融机构的App、移动支付等智能应用软件，版本升级迭代速度相对较快，二手手机中恢复的用户相关信息，很难再应用到新版本的支付功能中去。但比如隐私照片，尤其是身份证等重要证件照片数据如果被恢复出来，隐患就比较大了。

我们如何才能在保障信息安全的前提下出售、回收自己的旧手机？

裴智勇建议，首先旧手机出售尽量到大平台、大型店里进行，尽量避免通过个人渠道或小店。其次，旧手机换下来后，不要着急出售，出售前除了恢复出厂设置、删除老旧文件外，可以选择下载“文件粉碎”类软件，对淘汰手机、电脑进行重复覆盖、复写处理。

“用户可将手机连接至电脑，先将手机内容全部删除，再向手机内写入新的大型文件，反复进行几遍，尽量将其空间占满。”裴智勇说，这样基本就可以保证旧手机内的个人信息和痕迹被彻底清除。

专家建议，手机上尽量不保存敏感、秘密信息，重要信息保存使用后应尽快删除掉，其后经过多次数据覆盖，数据被恢复的几率也将大大降低。

付亮认为，当前从世界环保和资源再利用等角度出发，以智能手机、电脑等为代表的二手电子产品回收行业发展势在必行。相关部门应提早研究举措和法规，为相关的回收产业提供助力，让回收渠道更透明，回收方式更科学、精准，以推动行业健康有序发展。

(责编：罗知之、吕骞)