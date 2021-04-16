人民网北京4月16日电 （记者罗知之）人民银行官网4月16日消息，近日人民银行会同农业农村部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委，在江苏省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、重庆市、四川省、陕西省启动金融科技赋能乡村振兴示范工程。

人民银行指出，示范工程旨在探索运用新一代信息技术因地制宜打造惠农利民金融产品与服务，全面提升农业产业现代化水平、农村金融承载能力和农民金融服务可得性，为乡村振兴战略实施提供坚实金融保障。

一是加快金融服务渠道融合化发展，推动构建“线上线下打通、跨金融机构互通、金融与公共领域融通”的新型服务渠道，建立“一点多能、一网多用”的惠农综合服务平台，推出“惠农版”“大字版”“民族语言版”等智慧金融APP，提升农村居民金融服务普惠水平。

二是加大供应链金融服务供给力度，将物联网、区块链等新技术嵌入种子与农产品生产、交易、加工、物流、仓储等环节，充分发挥数据要素倍增作用赋能农业供应链资金流、商流、物流深度融合，实现金融服务对农业重点领域和关键环节的“精准滴灌”。

三是加快金融与民生系统互通，推动建立更加人性化、有温度的无障碍公共服务体系，增强农村居民就近办、线上办服务能力，推动社保、医疗、交通、缴费等农村公共服务便利化发展。

四是建立健全农村金融标准规则体系和风险联防联控机制，全面提升“三农”资金与信息安全水平，有序推动金融科技在农村居民生活场景的数字化应用，助力数字乡村建设。

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