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国家统计局：3月份70大中城市房价环比涨幅基本稳定

2021年04月16日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，国家统计局官网发布2021年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。对此，国家统计局城市司首席统计师绳国庆表示，2021年3月份，各线城市商品住宅销售价格环比涨幅与上月相比变动幅度不大，同比涨幅继续上升。

一、各线城市商品住宅销售价格环比涨幅变动不大。绳国庆介绍，据测算，3月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.2%、0.3%、1.0%和0.1%。二手住宅销售价格环比上涨1.0%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨1.4%、1.1%、1.4%和0.4%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅与上月相同；二手住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

二、各线城市商品住宅销售价格同比涨幅继续上升。绳国庆表示，主要受上年同期低基数影响，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有所扩大。据测算，3月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.2%和11.4%，涨幅比上月分别扩大0.4和0.6个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和3.3%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.4个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.9%和2.3%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.4个百分点。 

 

(责编：申佳平、章斐然)

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