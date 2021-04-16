人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，国家统计局公布2021年一季度国民经济运行情况显示，一季度，我国经济运行稳中加固、稳中向好，生产需求扩大，市场活力提升，就业物价稳定，民生保障有力，国民经济开局良好。

初步核算，一季度国内生产总值249310亿元，按可比价格计算，同比增长18.3%，比2020年四季度环比增长0.6%；比2019年一季度增长10.3%，两年平均增长5.0%。分产业看，第一产业增加值11332亿元，同比增长8.1%，两年平均增长2.3%；第二产业增加值92623亿元，同比增长24.4%，两年平均增长6.0%；第三产业增加值145355亿元，同比增长15.6%，两年平均增长4.7%。一方面，一季度国内生产总值同比增长18.3%，受到上年较低基数、员工就地过年工作日有所增加等不可比因素影响；另一方面，一季度环比增长0.6%，两年平均增长5.0%，表明我国经济稳定恢复。

一、农业生产总体平稳，生猪产能显著恢复。一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.3%，两年平均增长3.4%。目前，全国主要农区气候条件总体有利，春耕春播进展顺利，冬小麦总体长势略好于常年。一季度，猪牛羊禽肉产量2200万吨，同比增长21.4%，其中猪肉产量增长31.9%；牛奶产量增长8.5%，禽蛋产量下降2.1%。生猪产能显著恢复，一季度末，生猪存栏41595万头，同比增长29.5%，其中能繁殖母猪存栏4318万头，增长27.7%。

二、工业生产稳步回升，制造业增势良好。一季度，全国规模以上工业增加值同比增长24.5%，环比增长2.01%；两年平均增长6.8%。其中，3月份规模以上工业增加值同比增长14.1%；环比增长0.60%。分经济类型看，一季度国有控股企业增加值同比增长16.9%；股份制企业同比增长23.7%，外商及港澳台商投资企业同比增长29.2%；私营企业同比增长29.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长10.1%，两年平均增长4.0%；制造业同比增长27.3%，两年平均增长6.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长15.9%，两年平均增长4.8%。装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长39.9%、31.2%，两年平均分别增长9.7%、12.3%。从产品产量看，新能源汽车，工业机器人，挖掘、铲土运输机械，微型计算机设备，集成电路同比增速均超过60%，两年平均增速均超过19%。3月份，中国制造业采购经理指数为51.9%，连续13个月高于临界点；企业生产经营活动预期指数为58.5%。

1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额11140亿元，同比增长1.79倍，两年平均增长31.2%；规模以上工业企业营业收入利润率为6.60%，比2020年1-2月份提高3.15个百分点。

三、服务业恢复性增长，市场预期向好。一季度，服务业稳定恢复，其中交通运输、仓储和邮政业，房地产业增加值同比分别增长32.1%、21.4%，两年平均分别增长6.6%、6.8%。3月份，全国服务业生产指数同比增长25.3%，两年平均增长6.8%。1-2月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长37.8%，两年平均增长10.0%，其中信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业营业收入同比分别增长35.0%、47.8%，两年平均分别增长17.4%、11.5%。3月份，服务业商务活动指数为55.2%，比2月份回升4.4个百分点。其中铁路运输、航空运输、电信广播电视卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数运行在60.0%以上高位景气水平；受年初局部疫情影响较大的住宿、租赁及商务服务、居民服务等行业商务活动指数回升至景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为62.9%，连续两个月位于60.0%以上高位景气区间。

四、市场销售逐步改善，网上零售快速增长。一季度，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，环比增长1.86%；两年平均增长4.2%。其中，3月份社会消费品零售总额35484亿元，同比增长34.2%，比1-2月份加快0.4个百分点，两年平均增长6.3%，环比增长1.75%。按经营单位所在地分，一季度城镇消费品零售额91345亿元，同比增长34.6%，两年平均增长4.3%；乡村消费品零售额13875亿元，同比增长29.4%，两年平均增长3.2%。按消费类型分，餐饮收入10596亿元，同比增长75.8%，两年平均下降1.0%；商品零售94625亿元，同比增长30.4%，两年平均增长4.8%。从商品类别看，一季度限额以上单位商品零售额中，18个商品类别同比增速均超过10%，其中体育娱乐用品类和通讯器材类商品同比分别增长45.2%、42.4%，两年平均分别增长17.4%、17.1%。全国网上零售额28093亿元，同比增长29.9%，两年平均增长13.5%。其中，实物商品网上零售额23067亿元，同比增长25.8%，两年平均增长15.4%；占社会消费品零售总额的比重为21.9%，比1-2月份提高1.2个百分点。

五、固定资产投资稳步恢复，高技术产业和社会领域投资增长较快。一季度，全国固定资产投资（不含农户）95994亿元，同比增长25.6%，环比增长2.06%；两年平均增长2.9%。其中3月份固定资产投资（不含农户）比上月环比增长1.51%。分领域看，一季度基础设施投资同比增长29.7%，两年平均增长2.3%；制造业投资同比增长29.8%，两年平均下降2.0%；房地产开发投资同比增长25.6%，两年平均增长7.6%。全国商品房销售面积36007万平方米，同比增长63.8%，两年平均增长9.9%；商品房销售额38378亿元，同比增长88.5%，两年平均增长19.1%。分产业看，第一产业投资同比增长45.9%，两年平均增长14.8%；第二产业投资同比增长27.8%，两年平均下降0.3%；第三产业投资同比增长24.1%，两年平均增长4.0%。民间投资同比增长26.0%，两年平均增长1.7%。高技术产业投资同比增长37.3%，两年平均增长9.9%；其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长41.6%、28.6%，两年平均分别增长10.7%、8.2%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、计算机及办公设备制造业投资同比分别增长50.0%、49.5%，两年平均分别增长9.1%、24.2%；高技术服务业中，检验检测服务业、研发设计服务业投资同比分别增长55.7%、48.2%，两年平均分别增长14.8%、21.5%。社会领域投资同比增长31.7%，两年平均增长9.6%；其中卫生、教育投资同比分别增长50.9%、27.0%，两年平均分别增长22.3%、10.4%。

六、货物进出口增势明显，贸易结构继续改善。一季度，货物进出口总额84687亿元，同比增长29.2%。出口46140亿元，同比增长38.7%；进口38547亿元，同比增长19.3%。进出口相抵，贸易顺差7593亿元。3月份，进出口总额30228亿元，同比增长24.0%。出口15554亿元，同比增长20.7%；进口14674亿元，同比增长27.7%。贸易结构继续优化。一季度，一般贸易进出口占进出口总额的比重为61.2%，比上年同期提高1.3个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为46.7%，比上年同期提高4.4个百分点。

七、居民消费价格同比持平，工业生产者出厂价格同比上涨。一季度，全国居民消费价格同比持平。其中，3月份全国居民消费价格同比上涨0.4%，2月份下降0.2%；环比下降0.5%。一季度，城市下降0.1%，农村持平。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.6%，衣着下降0.2%，居住下降0.2%，生活用品及服务下降0.1%，交通通信下降1.4%，教育文化娱乐上涨0.3%，医疗保健上涨0.3%，其他用品及服务下降1.1%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨1.5%；鲜菜价格上涨4.8%；猪肉价格下降12.5%，其中3月份下降18.4%，降幅比2月份扩大3.5个百分点。一季度，扣除食品和能源价格后的核心CPI同比持平。

一季度，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.1%。其中3月份同比上涨4.4%，涨幅比2月份扩大2.7个百分点，环比上涨1.6%。一季度，全国工业生产者购进价格同比上涨2.8%。其中3月份同比上涨5.2%，涨幅比2月份扩大2.8个百分点，环比上涨1.8%。

八、城镇调查失业率下降，就业形势总体稳定。一季度，全国城镇新增就业297万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比2月份下降0.2个百分点，比上年同期下降0.6个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.3%，外来户籍人口调查失业率为5.4%。16-24岁人口、25-59岁人口调查失业率分别为13.6%、4.8%。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比2月份下降0.2个百分点。3月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.9小时，比2月份增加0.6小时。一季度末，农村外出务工劳动力总量17405万人。

九、居民收入继续增加，农村居民收入增长好于城镇居民收入。一季度，全国居民人均可支配收入9730元，同比名义增长13.7%，两年平均名义增长7.0%；扣除价格因素同比实际增长13.7%，两年平均增长4.5%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入13120元，同比名义增长12.2%，实际增长12.3%；农村居民人均可支配收入5398元，同比名义增长16.3%，实际增长16.3%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入同比分别名义增长12.4%、19.5%、17.0%、10.7%。城乡居民人均收入比值2.43，比上年同期缩小0.09。全国居民人均可支配收入中位数8014元，增长12.7%。

国家统计局表示，总的来看，一季度国民经济呈现持续稳定恢复态势。同时也要看到，全球疫情仍在蔓延，国际环境错综复杂，具有较强的不确定不稳定性；国内经济恢复的基础还不牢固，长期存在的结构性矛盾依然凸显，发展中又出现一些新情况新问题。下一步，要持续巩固“稳”的基础、积蓄“进”的力量、守住“保”的底线，保持宏观政策连续性稳定性可持续性，深化改革开放创新，保持经济运行在合理区间，扎实推动经济高质量发展。

(责编：申佳平、章斐然)