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易纲：2030年前中国碳减排需每年投入2.2万亿元

2021年04月16日10:10 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，中国人民银行与国际货币基金组织4月15日联合召开“绿色金融和气候政策”高级别研讨会，人民银行行长易纲出席开幕式并致辞。易纲表示，预计2030年前，中国碳减排需每年投入2.2万亿元；2030-2060年，需每年投入3.9万亿元，要实现这些投入，单靠政府资金是远远不够的，需引导和激励更多社会资本参与。

易纲认为，国际社会在应对气候变化上正在形成广泛共识。中国已宣布2030年前碳达峰、2060年前碳中和的战略目标，也被称作“30/60”目标。这要求经济全面、系统性转型。在此过程中，绿色金融可发挥“加速器”的作用。

“人民银行高度重视发展绿色金融。2016年，人民银行牵头制定了构建绿色金融体系的《指导意见》，并制定了时间表和路线图，推动具体政策逐步落地，绿色金融政策体系初步建立。在此基础上，中国绿色金融市场快速发展。2020年末，中国绿色贷款余额约1.8万亿美元，绿色债券存量约1250亿美元,规模分别居世界第一和世界第二。近期，市场主体已发行40多只碳中和债，规模超过100亿美元。”易纲说。

易纲介绍，碳达峰、碳中和目标对金融部门提出了新的更高要求，需要应对好一系列挑战：

第一，在社会层面，绿色减排意识亟待提升。

第二，在市场层面，要充分发挥碳市场的定价作用。只有对碳排放合理定价，才能引导资源合理配置。目前，我国全国性碳排放交易市场刚刚起步，需要进一步发挥碳市场的金融属性。

第三，在机构层面，气候信息披露需要进一步完善。披露主体的范围要扩大，覆盖上市公司、金融机构等各类主体，披露方式要逐步从自愿披露向强制披露转变。

第四，在风险管理层面，需要密切关注化石燃料相关的转型风险。中国能源消费结构中，八成是化石燃料，主要是煤炭。据估测，到2060年，化石燃料占比将不足20%。中国金融机构持有了一些高碳资产，绿色转型带来的资产价值变化风险等问题值得我们关注。

谈及未来需要推进的重点工作，易纲表示，第一个方面，是要进一步以市场化方式动员公共和私人部门资金，支持绿色经济活动。预计2030年前，中国碳减排需每年投入2.2万亿元；2030-2060年，需每年投入3.9万亿元，要实现这些投入，单靠政府资金是远远不够的，需引导和激励更多社会资本参与。为此，需要做好两项基础性工作。

一方面是加强信息披露。人民银行计划分步推动建立强制披露制度，统一披露标准，推动金融机构和企业实现信息共享；同时将在G20框架下，推动加强信息披露方面的国际协调。另一方面是完善并统筹绿色金融分类标准。人民银行即将完成对绿色债券标准的修订，删除化石能源相关内容。我们正在与其他国家共同推动绿色分类标准的国际趋同。

在提供政策激励方面，人民银行计划推出碳减排支持工具，为碳减排提供一部分低成本资金。人民银行还将通过商业信用评级、存款保险费率、公开市场操作抵押品框架等渠道加大对绿色金融的支持力度。

第二个方面，是要研究应对气候变化对金融稳定的影响。从碳达峰到碳中和，欧盟将用时70年，美国45年，中国只有30年左右，时间短，曲线陡，金融机构面临的风险突出，所以要积极督促金融机构尽早开始转型。

人民银行正在探索在对金融机构的压力测试中，系统性地考虑气候变化因素，并逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架。人民银行已按季评估金融机构的绿色信贷、绿色债券的情况，同时鼓励金融机构评估和管理其环境和气候风险。

第三个方面，是要发挥好碳市场的价格发现作用。预计今年6月底，中国全国性碳排放权交易市场将启动运营。相关部门正在就管理条例征求意见，提出要逐步扩大碳排放配额的有偿分配比例，金融管理部门将配合相关部门参与碳市场的管理。构建碳市场应更多体现金融属性，引入碳金融衍生品交易机制，推动碳价格充分反映风险，最大化发挥碳价格的激励约束作用。

易纲认为，国际协调对做好上述工作十分重要。在这一方面，基金组织发挥了独特作用。近期，基金组织提出把气候变化问题纳入监督工作，以及把气变风险纳入金融部门评估的情境分析。基金组织也在NGFS下牵头开展数据缺口相关工作。我们支持这些工作，期待基金组织的研究成果和政策建议。

“我们也愿意和基金组织在能力建设上加强合作。人民银行已通过经验分享等形式，支持发展中国家制定绿色分类标准。基金组织也非常重视能力建设工作。双方可通过‘中国—基金组织能力建设中心’（CICDC），提供气候风险管理等能力建设项目。”易纲表示，总的来说，人民银行可为实现碳中和发挥积极作用，这包括构建强有力的政策体系，发展丰富多元的市场体系，以及加强国际协调。

(责编：罗知之、高雷)

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