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注意！这78家非法社会组织已被取缔

2021年04月16日10:11 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （王仁宏）据民政部官网消息，为进一步加大舆论宣传力度，提高公众防范意识，发挥社会监督作用，民政部今日向社会公布了一批地方民政部门近年来依法取缔的部分非法社会组织名单，包括“中国能源装备协作会”“中国动物保护公益联盟”“中国青少年艺术教育发展委员会”“中国机器人教育联盟”等78家。

民政部相关负责人指出，近年来，各地民政部门持续开展打击整治非法社会组织工作，依法取缔了一批非法社会组织，有力打击了非法社会组织嚣张气焰，净化了社会组织发展环境。社会公众如果发现名单中的非法社会组织仍在开展活动的，可依法向公安机关报案。

民政部提醒，有关机构和社会公众在与社会组织开展合作或参与其活动时，请通过“中国社会组织政务服务平台”（www.chinanpo.gov.cn)、“中国社会组织动态”政务微信（微信号：chinanpogov)核实其身份，避免上当受骗。

地方民政部门依法取缔的部分非法社会组织名单。（来源：民政部官网）

(责编：王仁宏、高雷)

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