人民网北京4月16日电 （申佳平）据国家统计局官网今日消息，3月份，规模以上工业增加值同比实际增长14.1 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0.60%。一季度，规模以上工业增加值同比增长24.5%；比2019年同期增长14.0%，两年平均增长6.8%。

分三大门类看，3月份，采矿业增加值同比增长2.9%；制造业增长15.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.9%。

分经济类型看，3月份，国有控股企业增加值同比增长10.9%；股份制企业增长13.4%，外商及港澳台商投资企业增长17.4%；私营企业增长16.8%。

分行业看，3月份，41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长8.3%，纺织业增长7.5%，化学原料和化学制品制造业增长11.9%，非金属矿物制品业增长24.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长12.3%，有色金属冶炼和压延加工业增长5.9%，通用设备制造业增长20.2%，专用设备制造业增长17.9%，汽车制造业增长40.4%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.8%，电气机械和器材制造业增长24.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.2%，电力、热力生产和供应业增长13.6%。

分产品看，3月份，612种产品中有505种产品同比增长。钢材11987万吨，同比增长20.9%；水泥19702万吨，增长33.1%；十种有色金属548万吨，增长12.7%；乙烯249万吨，增长27.8%；汽车251.7万辆，增长69.8%，其中，新能源汽车23.3万辆，增长237.7%；发电量6579亿千瓦时，增长17.4%；原油加工量5979万吨，增长19.7%。

3月份，工业企业产品销售率为96.5%，同比提高1.4个百分点；工业企业实现出口交货值11947亿元，同比名义增长15.9%。

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