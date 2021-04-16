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国家统计局：一季度全国固定资产投资95994亿元 同比增长25.6%

2021年04月16日10:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （申佳平）据国家统计局今日消息，1—3月份，全国固定资产投资（不含农户）95994亿元，同比增长25.6%；比2019年1—3月份增长6.0%，两年平均增长2.9%；经季节调整后与去年10—12月份环比增长2.06%。其中，民间固定资产投资55022亿元，同比增长26.0%。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.51%。

分产业看，第一产业投资2362亿元，同比增长45.9%；第二产业投资27929亿元，增长27.8%；第三产业投资65703亿元，增长24.1%。

第二产业中，工业投资同比增长27.8%。其中，采矿业投资增长20.8%；制造业投资增长29.8%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长20.0%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长29.7%。其中，水利管理业投资增长42.5%；公共设施管理业投资增长23.5%；道路运输业投资增长25.7%；铁路运输业投资增长66.6%。

分地区看，东部地区投资同比增长23.5%；中部地区投资增长39.9%；西部地区投资增长23.3%；东北地区投资增长19.7%。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长25.8%；港澳台商企业投资增长32.3%；外商企业投资增长11.9%。 

(责编：申佳平、章斐然)

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