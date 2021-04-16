4月15日是第六个全民国家安全教育日，中国邮政储蓄银行启动了“4·15全民国家安全教育日”和“安全宣传月”宣传教育活动，多措并举向社会公众宣传总体国家安全观，不断增强社会大众和邮储银行干部职工的国家安全意识与法治意识，助推全民安全意识提升。

今年全民国家安全教育日主题是“践行总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，营造庆祝建党100周年良好氛围”。据相关负责人介绍，邮储银行依托点多面广、贴近基层、客户广泛的优势，以分支机构网点和办公楼为宣传阵地，利用网点LED屏、门楣滚动屏、宣传折页、官方网站、官方微信公众号以及网络媒体等线上线下形式，向社会大众宣传国家安全法律知识以及金融知识，提高社会公众对相关风险的识别和防范能力。邮储银行还结合当前新冠肺炎疫情防控形势，加大对非传统安全尤其是公共卫生安全法治宣传力度，助力社会加深对总体国家安全观的理解，增强对非传统安全的认识，促进依法防控疫情、维护国家安全和公共安全人人有责的观念深入人心。

相关负责人称，在做好对外宣传的同时，邮储银行各级机构深入开展总体国家安全观学习，通过组织宪法和国家安全法等法律法规培训、组织开展案例学习等形式多样的宣传教育活动，推动邮储银行干部职工进一步学习掌握国家安全相关法律法规知识，夯实全行安全生产工作基础，切实提高防范和抵御安全风险能力，提升全行安全管理水平。

(责编：崔元苑、吕骞)