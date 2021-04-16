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国家统计局：一季度全国房地产开发投资27576亿元 同比增长25.6%

2021年04月16日10:21 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，国家统计局公布2021年1—3月份全国房地产开发投资和销售情况显示，1—3月份，全国房地产开发投资27576亿元，同比增长25.6%；比2019年1—3月份增长15.9%，两年平均增长7.6%。其中，住宅投资20624亿元，增长28.8%。

1—3月份，东部地区房地产开发投资15603亿元，同比增长22.7%；中部地区投资5432亿元，增长38.7%；西部地区投资5955亿元，增长22.5%；东北地区投资587亿元，增长24.8%。

1—3月份，房地产开发企业房屋施工面积798394万平方米，同比增长11.2%。其中，住宅施工面积563125万平方米，增长11.6%。房屋新开工面积36163万平方米，增长28.2%。其中，住宅新开工面积27057万平方米，增长30.1%。房屋竣工面积19122万平方米，增长22.9%。其中，住宅竣工面积13888万平方米，增长27.1%。

1—3月份，房地产开发企业土地购置面积2301万平方米，同比增长16.9%；土地成交价款809亿元，下降17.3%。

在商品房销售和待售方面，1—3月份，商品房销售面积36007万平方米，同比增长63.8%；比2019年1—3月份增长20.7%，两年平均增长9.9%。其中，住宅销售面积增长68.1%，办公楼销售面积增长34.4%，商业营业用房销售面积增长24.9%。商品房销售额38378亿元，增长88.5%；比2019年1—3月份增长41.9%，两年平均增长19.1%。其中，住宅销售额增长95.5%，办公楼销售额增长44.0%，商业营业用房销售额增长25.8%。

1—3月份，东部地区商品房销售面积15347万平方米，同比增长74.3%；销售额22807亿元，增长1.02倍。中部地区商品房销售面积9639万平方米，增长68.9%；销售额7277亿元，增长93.1%。西部地区商品房销售面积10039万平方米，增长47.1%；销售额7462亿元，增长57.2%。东北地区商品房销售面积981万平方米，增长52.1%；销售额831亿元，增长51.1%。

3月末，商品房待售面积51858万平方米，比2月末减少567万平方米。其中，住宅待售面积减少559万平方米，办公楼待售面积减少71万平方米，商业营业用房待售面积增加15万平方米。

在房地产开发企业到位资金方面，数据显示，1—3月份，房地产开发企业到位资金47465亿元，同比增长41.4%；比2019年1—3月份增长21.9%，两年平均增长10.4%。其中，国内贷款7222亿元，增长7.5%；利用外资11亿元，下降41.0%；自筹资金13015亿元，增长21.0%；定金及预收款17759亿元，增长86.1%；个人按揭贷款7843亿元，增长50.0%。

此外，数据显示，3月份房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.29。 

(责编：申佳平、章斐然)

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