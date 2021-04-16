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国家统计局：一季度社会消费品零售总额10.52万亿元 两年平均增速4.2%

2021年04月16日10:27 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，国家统计局公布数据显示，1—3月份，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，两年平均增速为4.2%；经季节调整，与去年10—12月份环比增长1.86%。其中，除汽车以外的消费品零售额94612亿元，增长31.2%。

3月份，社会消费品零售总额35484亿元，同比增长34.2%；比2019年3月份增长12.9%，两年平均增速为6.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额31554亿元，增长32.5%。扣除价格因素，2021年3月份社会消费品零售总额实际增长33%，两年平均增长4.4%。从环比看，3月份社会消费品零售总额增长1.75%。

按经营单位所在地分，3月份，城镇消费品零售额30794亿元，同比增长34.0%，两年平均增长6.2%；乡村消费品零售额4690亿元，增长34.9%，两年平均增长7.1%。1—3月份，城镇消费品零售额91345亿元，同比增长34.6%，两年平均增长4.3%；乡村消费品零售额13875亿元，增长29.4%，两年平均增长3.2%。

按消费类型分，3月份，商品零售31974亿元，同比增长29.9%，两年平均增长6.9%；餐饮收入3511亿元，增长91.6%，两年平均增长0.9%。1—3月份，商品零售94625亿元，同比增长30.4%，两年平均增长4.8%；餐饮收入10596亿元，增长75.8%，两年平均下降1.0%。

按零售业态分，1—3月份限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长7.2%、26.8%、47%、40%和62.7%。

1—3月份，全国网上零售额28093亿元，同比增长29.9%，两年平均增长13.5%。其中，实物商品网上零售额23067亿元，增长25.8%，两年平均增长15.4%，占社会消费品零售总额的比重为21.9%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长30.5%、39.6%和21.4%，两年平均分别增长31.6%、8.9%和15.6%。 

(责编：申佳平、章斐然)

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