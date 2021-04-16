人民网北京4月16日电 （记者车柯蒙）近日，国家税务总局北京市税务局围绕“便民办税春风行动”，以“税收惠民办实事 深化改革开新局”为主题，邀请在京大企业、高新技术企业和独角兽企业代表在北京市海淀区税务局举办座谈会。北京市税务局党委书记、局长张有乾向参与会议并同企业进行了深入交流，介绍了北京市税务系统便民办税服务举措。

增值税留抵退税和企业所得税汇算清缴退税“报退合一”、电子税务局“在线导办”、“一企一策”大企业个性服务......国家税务总局北京市税务局积极贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，推出了一系列便民办税服务措施。

记者了解到，截至目前，北京市是全国唯一实现了增值税留抵退税和企业所得税汇算清缴退税两个“报退合一”的城市。北京市税务局在全国率先上线“增值税期末留抵税额退税业务”办理功能，实现该业务全流程网上办理。同时，对标国际先进，又对增值税一般纳税人纳税申报表和退（抵）税申请表进行优化整合，进一步推出“增值税一般纳税人‘报退合一’”功能，方便纳税人无缝完成增值税一般纳税人申报和留抵退税申请，留抵退税申请时间从8小时减少到1小时以内。今年一季度，共有1168户次纳税人享受到增值税留抵退税“报退合一”服务。

作为智慧北京税务的首善成果，北京市税务局又进一步推出了企业所得税汇算清缴退税“报退合一”功能，让纳税人获得政策红利更轻松、更便捷、更省时。据悉，2020年度将有近20万户纳税人享受到企业所得税“报退合一”带来的便利服务，退税金额近400亿元。

“‘报退合一’一键退税一方面方便操作，替代了以往查询多缴税款信息、提交退税申请、层级审批等各个环节，让网路走的便利、省心。另一方面也助力企业资金周转，在我们办理企业所得税汇算清缴后，系统会查询本年度及前3个年度的多缴税款情况，点击确认后，会一并受理退税申请，避免多缴税款对企业资金的占用。”海淀区一家公司的员工表示。

据悉，今年3月以来，北京市税务局以“我为纳税人缴费人办实事”为出发点，以彻底打通优化税收营商环境政策落地“最后一公里”为目标，密集开展多批次“一把手走流程”活动，让“一把手”“走流程、坐窗口、跟执法”，以市场主体和一线工作人员身份亲身体验办税缴费堵点、难点，于细节处着手优化服务和办事流程。与此同时，重点推出便民办税春风行动116项举措、电子税务局“在线导办”功能，试点组建外语人才团队，设置外籍人士服务专岗，编制外籍自然人办税指南等，持续将企业群众办事难的“问题清单”，转变为服务高效、体验顺畅的“满意清单”，努力打造首都税收营商环境高质量发展新优势。

记者了解到，为更好服务首都大企业，北京市税务局积极探索服务方式，丰富服务产品，完善服务制度，逐步建立首善之区大企业纳税服务体系。北京市税务局党委书记、局长张有乾表示，北京市税务局将认真落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，着力打造首善税务机关、打造智慧北京税务、打造一流税收营商环境，持续增进办税便利、做好宣传辅导，努力为广大纳税人、缴费人提供更加优质的便民利民服务，为推动首都新发展贡献税务力量。

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