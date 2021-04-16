人民网北京4月16日电 （记者车柯蒙）北京时间4月15日下午，经济合作与发展组织（OECD）税收征管论坛（FTA）能力建设高级别会议通过视频形式召开。中国国家税务总局局长王军应邀出席并作主旨发言，介绍了中国推进税收征管数字化转型的进展情况，分享了中国推进税收大数据建设应用的实践经验，并对各国共同推进税收征管数字化进程提出三点倡议。

王军指出，中国高度重视数字化发展，将数字中国作为国家战略予以推进。近些年来，中国税务部门坚定不移地走科技兴税之路，不失时机地推动大数据等现代信息技术与税收业务加速融合，把数据作为重要生产要素，深入推进税收大数据建设和应用，取得积极成效。

王军从四个方面分享了中国税务部门在税收大数据建设和应用方面的实践。一是以大数据保障税收改革实施。将税收大数据应用贯穿税收改革全环节、全过程。改革前，助力精准测算并服务决策；改革中，助力推进改革实施；改革后，助力改革效应分析评价。二是以大数据优化税费服务。全面推行“非接触式”办税缴费，积极探索运用大数据开展智能分析，准确识别纳税人缴费人的个性需求，提供更多有针对性的服务。三是以大数据改进税收执法监管。将税收大数据运用到税务执法和监管全过程，推动形成智能化、精准化的“全链条”税收闭环管理机制。四是以大数据服务经济社会发展。构建了一套反映经济运行的指标，并深入开展多层次税收分析，全面反映各类市场主体生产经营和地区行业经济运行情况，服务宏观经济决策、服务区域经济发展、服务微观市场主体。

会上，王军对近日中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》作了介绍。他指出，《意见》准确把握国际税收征管发展的最新理念和趋势，鲜明提出“全面推进税收征管数字化升级和智能化改造”，是中国“十四五”时期高质量推进新发展阶段税收现代化的总体规划。中国税务部门将深入贯彻落实好《意见》的部署要求，努力建成以税收大数据为驱动力的具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务，推动税费执法、服务、监管的信息化、数字化水平不断提升并实现跨越式发展，为深化税收征管国际合作提供更多的中国经验，为推进全球税收治理贡献更大的中国力量。

顺应疫情之下数字经济蓬勃兴起的新形势，为更好迎接数字化带来的机遇和挑战、帮助发展中国家提高税收征管能力，王军提出三点倡议：一是全面评估各国税收数字化发展情况，有针对性地帮助发展中国家税务部门提高数字化水平。二是OECD及各国进一步整合资源加大税收征管数字化培训援助力度，为发展中国家提供更多的数字化培训机会。三是进一步发挥税收征管论坛、“一带一路”税收征管合作机制等多边税收平台作用，更好地分享经验、共享信息，促进各国税收征管数字化水平的提高。

在发言中，王军还介绍了中国深化国际税收合作、不断扩大互利共赢的理念和做法。近年来，中国国家税务总局倡导建立并不断健全“一带一路”税收征管合作机制，推动工作交流、经验分享和跨境合作，帮助发展中国家和低收入国家加强能力建设，取得良好成效。

记者了解到，税收征管论坛是OECD于2002年7月发起的高级别税收论坛，目前共有包括OECD和G20成员国在内的50多个国家和地区税务管理机构参加，在国际税收规则制定及国际合作方面具有重要意义。本届论坛有包括中国在内的12个成员国税务局局长或其代表参会。税务总局总经济师王道树、总审计师饶立新参加会议。

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