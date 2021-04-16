人民网北京4月16日电 （申佳平）国家统计局今日公布2021年一季度居民收入和消费支出情况显示，一季度，全国居民人均可支配收入9730元，比上年同期名义增长13.7%，扣除价格因素，实际增长13.7%；比2019年一季度增长14.6%，两年平均增长7.0%，扣除价格因素，两年平均实际增长4.5%。一季度全国居民人均可支配收入延续上年同期以来增速逐季走高的趋势，保持稳定恢复性增长。

分城乡看，城镇居民人均可支配收入13120元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增速）12.2%，扣除价格因素，实际增长12.3%；农村居民人均可支配收入5398元，增长16.3%，扣除价格因素，实际增长16.3%。

一季度，全国居民人均可支配收入中位数8014元，增长12.7%，中位数是平均数的82.4%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数11090元，增长10.5%，中位数是平均数的84.5%；农村居民人均可支配收入中位数4340元，增长19.7%，中位数是平均数的80.4%。

按收入来源分，一季度，全国居民人均工资性收入5505元，增长12.4%，占可支配收入的比重为56.6%；人均经营净收入1645元，增长19.5%，占可支配收入的比重为16.9%；人均财产净收入867元，增长17.0%，占可支配收入的比重为8.9%；人均转移净收入1714元，增长10.7%，占可支配收入的比重为17.6%。

在居民消费支出方面，数据显示，一季度，全国居民人均消费支出5978元，比上年同期名义增长17.6%，扣除价格因素，实际增长17.6%，比2019年一季度增长8.0%，两年平均增长3.9%，扣除价格因素，两年平均实际增长1.4%。

分城乡看，城镇居民人均消费支出7495元，增长15.7%，扣除价格因素，实际增长15.8%；农村居民人均消费支出4039元，增长21.1%，扣除价格因素，实际增长21.1%。

一季度，全国居民人均食品烟酒消费支出1986元，增长16.3%，占人均消费支出的比重为33.2%；人均衣着消费支出437元，增长18.4%，占人均消费支出的比重为7.3%；人均居住消费支出1345元，增长8.7%，占人均消费支出的比重为22.5%；人均生活用品及服务消费支出339元，增长19.9%，占人均消费支出的比重为5.7%；人均交通通信消费支出702元，增长16.0%，占人均消费支出的比重为11.7%；人均教育文化娱乐消费支出545元，增长55.7%，占人均消费支出的比重为9.1%；人均医疗保健消费支出484元，增长16.1%，占人均消费支出的比重为8.1%；人均其他用品及服务消费支出139元，增长24.2%，占人均消费支出的比重为2.3%。

(责编：申佳平、章斐然)