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国家统计局：2021年一季度全国工业产能利用率为77.2%

2021年04月16日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （申佳平）国家统计局今日公布数据显示，一季度，全国工业产能利用率为77.2%，比上年同期上升9.9个百分点。

分三大门类看，一季度，采矿业产能利用率为75.3%，比上年同期上升8.2个百分点；制造业产能利用率为77.6%，上升10.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为74.5%，上升6.7个百分点。

分主要行业看，一季度，煤炭开采和洗选业产能利用率为72.5%，食品制造业为74.2%，纺织业为78.3%，化学原料和化学制品制造业为76.9%，非金属矿物制品业为66.5%，黑色金属冶炼和压延加工业为81.7%，有色金属冶炼和压延加工业为80.3%，通用设备制造业为80.0%，专用设备制造业为82.5%，汽车制造业为78.5%，电气机械和器材制造业为81.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业为79.3%。 

(责编：申佳平、章斐然)

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