人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家统计局：3月份原煤生产小幅下降 天然气、电力生产增长较快

2021年04月16日10:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，国家统计局公布2021年3月份能源生产情况显示，3月份，规模以上工业原煤生产小幅下降，原油生产稳定增长，天然气、电力生产保持较快增长。以2019年3月份为基期，原煤、原油、电力生产两年平均增长较为平稳，天然气生产增长较快。

数据显示，原煤生产小幅下降。3月份，生产原煤3.4亿吨，同比下降0.2%，比2019年3月份增长9.4%，两年平均增长4.6%，日均产量1099万吨；进口煤炭2733万吨，同比下降1.8%。

一季度，生产原煤9.7亿吨，同比增长16.0%，比2019年一季度增长15.4%，两年平均增长7.4%；进口煤炭6846万吨，同比下降28.5%。

港口煤炭综合交易价格有所上涨。4月2日，秦皇岛港5500、5000和4500大卡煤炭价格分别为每吨634元、567元和502元，比3月5日分别上涨54元、49元和39元。

原油生产加快，加工量较快增长。3月份，生产原油1709万吨，同比增长3.3%，比2019年3月份增长3.3%，两年平均增长1.6%，日均产量55.1万吨。加工原油5979万吨，同比增长19.7%，比2019年3月份增长11.8%，两年平均增长5.8%，日均加工192.9万吨。

一季度，生产原油4918万吨，同比增长1.4%，比2019年一季度增长3.8%，两年平均增长1.9%；加工原油17404万吨，同比增长16.5%，比2019年一季度增长11.1%，两年平均增长5.4%。

原油进口大幅增长，国际原油价格基本稳定。3月份，进口原油4966万吨，同比增长20.8%；一季度，进口原油13923万吨，同比增长9.5%。3月31日布伦特原油现货离岸价格为63.52美元/桶，比3月1日的64.56美元/桶下跌1.6%。

天然气生产保持较快增长。3月份，生产天然气185亿立方米，同比增长12.1%，比2019年3月份增长24.7%，两年平均增长11.7%，日均产量6.0亿立方米。

一季度，生产天然气533亿立方米，同比增长13.1%，比2019年一季度增长23.4%，两年平均增长11.1%。

天然气进口大幅增长。3月份，进口天然气873万吨，同比增长26.1%。一季度，进口天然气2939万吨，同比增长19.6%。

在电力生产方面，数据显示，电力生产增长较快。3月份，发电6579亿千瓦时，同比增长17.4%，比2019年3月份增长12.0%，两年平均增长5.8%，日均发电212.2亿千瓦时。一季度，发电19051亿千瓦时，同比增长19.0%，比2019年一季度增长10.8%，两年平均增长5.3%。

分品种看，3月份，火电、核电、风电保持增长，水电、太阳能发电出现下降。其中，火电同比增长25.7%，以2019年3月份为基期，两年平均增长7.8%；水电下降11.5%，两年平均下降8.8%；核电增长11.7%，两年平均增长9.2%；风电增长4.0%，两年平均增长10.8%；太阳能发电下降0.6%，两年平均增长3.9%。 

(责编：申佳平、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：2021年一季度全国工业产能利用率为77.2%
　　人民网北京4月16日电 （申佳平）国家统计局今日公布数据显示，一季度，全国工业产能利用率为77.2%，比上年同期上升9.9个百分点。 分三大门类看，一季度，采矿业产能利用率为75.3%，比上年同期上升8.2个百分点；制造业产能利用率为77.6%，上升10.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为74.5%，上升6.7个百分点。…
国家统计局：一季度社会消费品零售总额10.52万亿元 两年平均增速4.2%
　　人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，国家统计局公布数据显示，1—3月份，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，两年平均增速为4.2%；经季节调整，与去年10—12月份环比增长1.86%。其中，除汽车以外的消费品零售额94612亿元，增长31.2%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部