人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，国家统计局公布2021年3月份能源生产情况显示，3月份，规模以上工业原煤生产小幅下降，原油生产稳定增长，天然气、电力生产保持较快增长。以2019年3月份为基期，原煤、原油、电力生产两年平均增长较为平稳，天然气生产增长较快。

数据显示，原煤生产小幅下降。3月份，生产原煤3.4亿吨，同比下降0.2%，比2019年3月份增长9.4%，两年平均增长4.6%，日均产量1099万吨；进口煤炭2733万吨，同比下降1.8%。

一季度，生产原煤9.7亿吨，同比增长16.0%，比2019年一季度增长15.4%，两年平均增长7.4%；进口煤炭6846万吨，同比下降28.5%。

港口煤炭综合交易价格有所上涨。4月2日，秦皇岛港5500、5000和4500大卡煤炭价格分别为每吨634元、567元和502元，比3月5日分别上涨54元、49元和39元。

原油生产加快，加工量较快增长。3月份，生产原油1709万吨，同比增长3.3%，比2019年3月份增长3.3%，两年平均增长1.6%，日均产量55.1万吨。加工原油5979万吨，同比增长19.7%，比2019年3月份增长11.8%，两年平均增长5.8%，日均加工192.9万吨。

一季度，生产原油4918万吨，同比增长1.4%，比2019年一季度增长3.8%，两年平均增长1.9%；加工原油17404万吨，同比增长16.5%，比2019年一季度增长11.1%，两年平均增长5.4%。

原油进口大幅增长，国际原油价格基本稳定。3月份，进口原油4966万吨，同比增长20.8%；一季度，进口原油13923万吨，同比增长9.5%。3月31日布伦特原油现货离岸价格为63.52美元/桶，比3月1日的64.56美元/桶下跌1.6%。

天然气生产保持较快增长。3月份，生产天然气185亿立方米，同比增长12.1%，比2019年3月份增长24.7%，两年平均增长11.7%，日均产量6.0亿立方米。

一季度，生产天然气533亿立方米，同比增长13.1%，比2019年一季度增长23.4%，两年平均增长11.1%。

天然气进口大幅增长。3月份，进口天然气873万吨，同比增长26.1%。一季度，进口天然气2939万吨，同比增长19.6%。

在电力生产方面，数据显示，电力生产增长较快。3月份，发电6579亿千瓦时，同比增长17.4%，比2019年3月份增长12.0%，两年平均增长5.8%，日均发电212.2亿千瓦时。一季度，发电19051亿千瓦时，同比增长19.0%，比2019年一季度增长10.8%，两年平均增长5.3%。

分品种看，3月份，火电、核电、风电保持增长，水电、太阳能发电出现下降。其中，火电同比增长25.7%，以2019年3月份为基期，两年平均增长7.8%；水电下降11.5%，两年平均下降8.8%；核电增长11.7%，两年平均增长9.2%；风电增长4.0%，两年平均增长10.8%；太阳能发电下降0.6%，两年平均增长3.9%。

(责编：申佳平、章斐然)