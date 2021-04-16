人民网北京4月16日电 （申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，“不管是工业消费品价格，还是食品价格、服务价格这三个维度，全年CPI有望保持在一个温和的区间。”

刘爱华介绍，从今年一季度总体的物价运行情况看，物价运行比较稳定，一季度居民消费价格和去年同期持平。3月CPI从2月份的下降0.2%转为上涨0.4%。从总体上来讲，居民消费价格总体水平目前和去年同期持平，3月当月的0.4%也属于比较温和的上涨。从结构上来看，推动CPI转正的主要因素还在于非食品价格中的汽柴油价格的上涨。3月当月，汽油和柴油价格都出现了12%左右的同比上涨，主要是在这两个能源产品的拉动下，CPI当月的涨幅转正，呈现0.4%的上涨。

“从更多商品类别来看，包括食品在内的价格上涨都是比较温和的，甚至是下降的。刚才说到的食品价格3月份当月同比下降了0.7%。大家都比较关注的猪肉价格，当月下降了18.4%。”刘爱华说。

谈到对全年CPI走势的预测，刘爱华表示全年CPI有望保持在一个温和的区间。同时，她还从三个类别作出具体分析。

首先，工业消费品价格3月同比上涨1%。在工业消费品领域，工业产业体系比较完整，生产能力比较充足，宏观调控手段比较有效有力，所以从供需基本面来讲，工业消费品不存在大幅上涨的基础。

其次从食品价格看，近两年推动食品价格上涨比较大的因素是猪肉价格，猪肉价格已经连续几个月都处于同比下降，同比下降了18.4%。目前，在各地保供稳价各项措施的作用下，生猪产能得到了显著恢复。生猪存栏在一季度末同比增长29.5%，生猪存栏连续六个季度都是环比增长，生猪产能恢复比较迅速。另一方面，粮食价格最近也比较稳定。今年以来粮食生产形势比较好，冬小麦苗情略好于往年水平。

第三是服务价格，目前服务业稳步恢复，不管是供给还是需求都处于恢复期，所以服务业价格随着后期供给需求的逐步恢复，可能会呈现温和上涨的态势。

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