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国家统计局：全年经济有望保持稳中加固、稳中向好态势

2021年04月16日11:21 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （申佳平）在国务院新闻办公室今日召开的发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，全年经济有望保持稳中加固、稳中向好的态势。

刘爱华介绍，以上判断主要有三方面原因。

第一，内生动力在持续增强。首先，消费在居民收入增加、消费环境改善、政策效应释放这些因素的推动下稳步回暖。3月份社会消费品零售总额同比增长34.2%，比1-2月份加快了0.4个百分点。其中，前期受到制约的住宿餐饮等行业正在逐步改善，3月份当月餐饮收入首次高于2019年同期，已经恢复到疫情前的水平。其次，从投资来看，投资结构不断优化。一季度高技术投资和社会领域投资两年平均分别增长9.9%和9.6%，都接近10%，都是快于总体，速度确实不慢。下阶段，随着政策、项目、资金等各项要素支持的逐步落地，投资有望保持稳步恢复的态势。3月份还有一个新情况，就是进口的增长在加快，3月份当月进口同比增长27.7%，是今年以来首次高于出口增速，这也说明内需恢复势头不断巩固增强。

第二，供给的质量在持续提升。产业结构转型在持续推进，刚才介绍的数据中，高技术产业生产和投资都是高于平均增速的；产能利用率在不断提高，一季度全国工业产能利用率达到了77.2%，比上年同期提高了9.9个百分点，而且77.2%的水平也是2013年以来同期的最高值。服务业稳步恢复，一季度服务业增加值占国内生产总值的比重达到58.3%，高于第二产业21.1个百分点。服务业对经济增长的贡献率达到了50.9%，继续发挥着增长主动力的作用。其中，先进服务业包括信息传输、软件和信息技术服务业，两年平均增长达到了17.1%。

第三，市场的活力在持续释放。今年以来，宏观政策继续为市场主体纾困，保持必要的支持力度。优化和落实减税政策，帮助市场主体恢复元气、增强活力。市场主体快速增长，日均新设市场主体都呈现了两位数增长。企业预期也是稳中向好。3月份，制造业企业生产经营活动的预期指数、非制造业企业的业务活动预期指数都在60%上下，都保持了比较高的水平。

刘爱华指出，从这三个方面看，不管是从经济内生动力、供给质量，还是从我们关注的市场主体的活力来讲，这三方面因素都在改善加强之中。这些领域的恢复态势和中国经济长期拥有的物质基础雄厚、产业体系完整、人力资源丰富等长期优势结合在一起，可以很好将供需两方面因素结合在一起，同时注重为微观主体纾困，所有因素综合在一起，我们对全年经济保持目前的恢复态势是充满信心的，我觉得全年的稳中加固、稳中向好的态势是有基础有条件的。

“面对经济恢复中的新情况新问题，我们还是要按照政府工作报告的部署，持续巩固‘稳’的基础，积蓄‘进’的力量，守住‘保’的底线，促进全年经济运行保持在合理区间。”刘爱华说。

(责编：申佳平、章斐然)

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